'Hoje ninguém me aborrece', afirma Flávio após críticas de Michelle

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Sem citar Michelle Bolsonaro, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (24/6), antes da partida do Brasil contra a Escócia, que, diante do dia do jogo da Seleção na Copa do Mundo, "nada nem ninguém me aborrece".

A fala foi feita menos de duas horas depois de a ex-primeira-dama ter criticado abertamente o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece, vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil a gente vai conseguir resgatar junto", disse Flávio em live.

Michelle postou nesta quarta dois vídeos no Instagram nos quais afirmou que Flávio a desrespeitou, maltratou e deixou subentendido que não queria o apoio dela para sua pré-candidatura a presidente da República.

Já Flávio disse na live que está "de peito aberto" para qualquer um que queira apoiá-lo. Afirmou ainda que campanhas têm "dias ruins" e reforçou que Jair Bolsonaro "passou o manto dele para mim".



"A gente sabe que [campanha] tem dias bons, sabe que tem dias ruins, mas o que está em jogo no Brasil está muito acima de qualquer vaidade, está muito acima de vencer qualquer discussão. Eu vou estar aqui sempre de peito aberto, de coração aberto para todo mundo que quiser caminhar com a gente", afirmou o pré-candidato.

Ele participou da live ao lado da esposa, Fernanda Bolsonaro, que pediu orações pela família. "Não é fácil essa caminhada", disse ela.

Vídeos e críticas

Nos vídeos, Michelle relembra as críticas que fez à aliança do PL com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato a governador do Ceará, e aborda ataques feitos pelos enteados após o apoio dela ao senador Eduardo Girão (Novo-CE).

A ex-primeira-dama diz que Flávio a criticou nas redes antes de falar com ela e não atendeu o telefone. Depois, retornou a ligação de forma ríspida, dizendo que ela deveria ficar de fora das decisões do partido e não entendia nada de política.

"Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou.

Até então, a ex-primeira-dama vinha evitando falar sobre o enteado de forma pública. Questionada sobre as repercussões da revelação da relação entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro em maio, ela disse que não estava "se metendo nisso", pois tinha que cuidar de Bolsonaro.

No início do mês, disse que apoiaria a campanha de Flávio "no momento certo" e citou novamente a saúde do ex-presidente. "Agora quem está precisando de apoio, de cuidados, é o meu marido", afirmou.

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Michelle foi um dos nomes cotados para a pré-candidatura e admitiu a possibilidade de concorrer à Presidência no ano passado.