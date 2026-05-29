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O que Valdemar diz longe dos microfones sobre o clã Bolsonaro

Presidente do PL reclama reservadamente dos filhos do ex-presidente, e conta com a concordância de Michelle

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/05/2026 09:59

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O que Valdemar diz longe dos microfones sobre o clã Bolsonaro
O que Valdemar diz longe dos microfones sobre o clã Bolsonaro crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Valdemar Costa Neto não consegue disfarçar, em conversas reservadas com os mais próximos, a birra que passou a nutrir pelos filhos de Jair Bolsonaro, incluindo o pré-candidato Flávio.

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Declarações desastrosas em entrevistas recentes foram realmente ato falho.

Valdemar costuma dizer que o clã Bolsonaro age como se tivesse certeza de que o Palácio do Planalto é propriedade da família sanguínea, deixando a madrasta Michelle de lado.

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O presidente do PL, porém, sabe jogar o jogo político. Nunca foi bolsonarista, mas abrigou o grupo político no partido e cede a todo instante para preservar o que, no fundo, mais lhe interessa: uma bancada robusta de deputados federais.

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