O que Valdemar diz longe dos microfones sobre o clã Bolsonaro

Valdemar Costa Neto não consegue disfarçar, em conversas reservadas com os mais próximos, a birra que passou a nutrir pelos filhos de Jair Bolsonaro, incluindo o pré-candidato Flávio.

Declarações desastrosas em entrevistas recentes foram realmente ato falho.

Valdemar costuma dizer que o clã Bolsonaro age como se tivesse certeza de que o Palácio do Planalto é propriedade da família sanguínea, deixando a madrasta Michelle de lado.

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O presidente do PL, porém, sabe jogar o jogo político. Nunca foi bolsonarista, mas abrigou o grupo político no partido e cede a todo instante para preservar o que, no fundo, mais lhe interessa: uma bancada robusta de deputados federais.