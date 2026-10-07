Anitta diz que não vai fazer vídeo para Lula e critica cobrança dos fãs

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Anitta afirmou que não gravará um vídeo de apoio a Lula (PT) e que buscará formas mais eficazes para virar votos para o segundo turno. Em um comentário em um post do Instagram, ela afirmou que esse tipo de material acaba sendo utilizado por apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL).

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Em uma publicação, ela criticou a cobrança por um posicionamento mais direto, que considera algo que "não adianta de absolutamente nada na prática". Para Anitta, a insistência apenas "piora" a situação, pois fornece conteúdo para o outro lado.

“Tem gente chata, insuportável que JURA que fazer um vídeo com a minha cara falando AGORA vai ajudar em alguma coisa a SAIR DA BOLHA ? não falar só pra quem JÁ CONCORDA com meu posicionamento. Chega a dar vontade de jogar tudo pro alto com essas cobranças infundadas de algo que não adianta de absolutamente nada na prática”, escreveu.

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“Só piora, na verdade, porque dá material para as pessoas do outro lado utilizarem a minha cara justamente pra fazer campanha opositora. Existe um motivo para as coisas estarem como estão, justamente pela esquerda não saber jogar com as redes... e por ficarem ENCHENDO O SACO E O ANJO DA GUARDA de quem está tentando de outras maneiras mais eficazes”, apontou.

Anitta também questionou a estratégia de campanha, apontando que ainda faltam duas semanas para a votação e que o fôlego deveria ser guardado para os dias mais importantes, que são os quatro ou cinco que antecedem a eleição.

A cantora foi criticada pelos próprios fãs. “Anitta, olha o trabalho todo que você fez com o ‘Equilibrium’, mostrando as riquezas que temos no Brasil, em culturas, costumes, fé e outras coisas. Como você faz um trabalho desses e se isenta num momento como esse? Isso é hipocrisia pura, não dá pra ser neutra com isso!”, escreveu um perfil.

“Queria saber o que ela tem a perder se fizer um vídeo assim. Qs fãs sempre ajudam ela comprando ingresso, votando e dando engajamento. Mulher, se toca!”, disse outro.

“Avisa que cantar pra Oxalá não vai adiantar muita coisa”, comentou um terceiro.

Anitta também comentou com um emoji de alvo uma publicação que fala sobre conviver com apoiadores de Flávio. “Eu tenho amigos que votaram no Flávio Bolsonaro, e mesmo sendo time Lula, eu ainda sou amigo deles. São pessoa gente boa”, diz a postagem.

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Após o resultado do primeiro turno, a artista criticou Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, ao republicar vídeos em seus stories do Instagram. Os conteúdos compartilhados em seu perfil, que acumula 61 milhões de seguidores, abordavam a falta de propostas do senador, a intolerância religiosa e o avanço do conservadorismo.

Histórico de apoio

Nas eleições de 2022, Anitta declarou voto em Lula e fez campanha contra Jair Bolsonaro (PL), pai do candidato. Neste ano, porém, a cantora não citou nominalmente nenhum dos postulantes ao falar sobre seu voto.

Em 2 de outubro de 2026, ela afirmou que votaria em candidatos contrários às bets. A manifestação ocorreu após Lula editar uma medida provisória, em 25 de setembro, que proíbe as casas de apostas no Brasil. A cantora também defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 e maior presença de mulheres na política.

Lula comentou a publicação de Anitta, afirmando que, embora o voto seja secreto, ela teria dado um "tutorial".

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro obteve mais de 47% dos votos válidos, o que corresponde a mais de 56 milhões de eleitores. Lula ficou em segundo lugar, com 45,16% e mais de 53 milhões de votos.

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O segundo turno da disputa presidencial está marcado para 25 de outubro de 2026.