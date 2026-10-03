Sem tempo para treinar, Anitta conta como se prepara para o carnaval

Nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Anitta detalhou sua rotina de preparação para a estreia no posto na Marquês de Sapucaí. Aos 33 anos, a artista revelou em entrevista à revista "Quem" que a agenda cheia tem impedido uma maior dedicação aos treinos estéticos.

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Recentemente, a cantora desfilou em Paris no "Le Défilé" e viajou de férias para Veneza. Ela encarou o calendário apertado com bom humor, comentando que precisará adotar uma postura de aceitação com o próprio corpo pela falta de tempo livre.

Anitta já iniciou as aulas de samba e aposta no aprendizado técnico para se preparar para a Sapucaí. Sobre o fôlego, ela lembra que a rotina de shows, com apresentações de seis a sete horas, ajuda na preparação.

A cantora disse que sua preocupação vai além dos padrões de beleza e destacou a importância do afeto, da dedicação e da história do Carnaval. Com bom humor, afirmou que não tem mantido uma rotina intensa de treinos físicos.

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Apesar disso, Anitta revelou estar muito animada com o desfile e descreveu como intensa a sensação de estar próxima da bateria da escola.