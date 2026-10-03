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ELEIÇÕES 2026

Victor Fasano declara voto em Flávio e ganha curtida de Gloria Peres

Ator diz que resolveu se posicionar publicamente para 'equilibrar as coisas', já que muitos artistas fazem campanha para Lula

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Repórter
03/10/2026 10:45 - atualizado em 03/10/2026 10:51

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Victor Fasano em 'Caminho das Índias': post com declaração de voto teve mais de 1,7 milhão de curtidas
Victor Fasano em 'Caminho das Índias': post com declaração de voto teve mais de 1,7 milhão de curtidas crédito: Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Às vésperas do primeiro tuno das eleições, neste domingo (4), Victor Fasano usou suas redes sociais para declarar que votará em Flávio Bolsonaro (PL) para presidente. O ator, atualmente afastado da carreira, disse que optou por fazer campanha para o candidato porque muitos artistas se manifestaram a favor de Lula (PT).

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"Eu tenho visto vários ex-colegas de profissão se manifestar, então, para equilibrar um pouco as coisas, quero dar minha opinião, já que vivemos em uma suposta democracia", disse.

Em seguida, Fasano fez críticas à esquerda brasileira, "essa que cada vez que retorna ao poder tem formas mais ardilosas de enganar o seu povo, corromper instituições e arrebentar com a nossa economia". Ativista ambiental, o ator se ofereceu para colaborar com o governo de Flávio, caso o candidato se eleja.

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"Pretendo me colocar à disposição do próximo governo a ajudar a resolver esses problemas ambientais que circundam o nosso país", disse. A publicação acumula mais de 1,7 milhão de curtidas e 187 mil comentários. Um deles, de Gloria Peres.

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A novelista, com quem Victor trabalhou em novelas como "De Corpo e Alma", "O Clone", "América" e "Caminho das Índias" publicou um emoji de coração.

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