Bia e Victor enfrentam desafios na nova temporada de ‘Amor da minha vida’

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros) se amam tanto que preferem não esconder isso de ninguém. É o contrário do que canta Lulu Santos em “Apenas mais uma de amor”, tema de abertura de “Amor da minha vida”, cuja segunda temporada estreia na próxima sexta-feira (9/10), no Disney+. Criada por Matheus Souza, com direção de René Sampaio e Tatiana Fragoso, a série é um retrato dos relacionamentos contemporâneos.

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A nova leva de episódios começa onde a primeira temporada terminou, com os personagens se despedindo e relembrando o que sentem um pelo outro. O casal, com sua trajetória pouco convencional, já cometeu muitos erros.

Nesta segunda tentativa, Bia e Victor querem fazer o relacionamento funcionar, apesar de todos os desafios da vida adulta. “Na primeira temporada, a gente acompanha o crescimento dos personagens, cada um da sua forma. Na segunda, há outros pilares, outros temas principais. Ela lida muito com questões como o egoísmo, sobre como a Bia se prioriza, equilibrando vida profissional e pessoal. Não foi necessária preparação extra, porque a história já veio muito bem amarrada pelo Matheus”, conta Bruna Marquezine.

Desde o início, Bia lida com incertezas e dificuldades na carreira. Isso não mudou. Seu verdadeiro desejo é ser atriz, mas, pelo dinheiro e para sobreviver no Rio de Janeiro, é obrigada a se dedicar a outras atividades. Nos novos episódios, ela trabalha como roteirista.

Por sua vez, Victor está estabilizado profissionalmente. A hamburgueria que inaugurou é um sucesso. Os problemas dele são, principalmente, amorosos. O relacionamento com Bia não é tão saudável – em alguns momentos, a dependência emocional é mais forte que o amor.

Ele se vê perdido ao deparar com as ex-namoradas Paula (Rayssa Bratillieri) e Gisele (Sophia Abrahão) em relacionamentos estáveis, formando as próprias famílias.

“Nesta temporada, vamos contar um pouco do que acontece depois do 'felizes para sempre'. No início, eles eram mais jovens, vivendo o romance. Agora precisam tentar entender como o amadurecimento vai reverberar dentro dessa relação, como farão para ficar juntos. Precisamos também lidar com novas conexões que surgem, com novos personagens”, explica Sérgio Malheiros.

Pai abusivo

O “felizes para sempre” parece não durar muito. Prestes a completar 30 anos, Bia decide ir ao encontro do pai (Daniel Dantas), com quem não mantém contato. Guarda ressentimentos por ele ter sido abusivo com sua mãe, Neide (Cissa Guimarães).

Em meio às frustrações na carreira, ela se decepciona com a própria vida e enfrenta problemas ligados à saúde mental, como a depressão, tema pela primeira vez abordado com profundidade nesta trama.

“Ela sempre deixou muita coisa embaixo do tapete, por muitos anos. Não quis lidar com partes da vida que não podem gerar um roteiro ou um filme de sucesso. A Bia amadurece muito sofrendo com a dureza da vida e com os traumas do passado”, diz Bruna.

Ela tenta, a todo momento, se convencer de que é uma boa pessoa. Busca se livrar dos impulsos que a fariam estragar o relacionamento com Victor. No entanto, não consegue fugir do amor, da paixão e da sexualidade. Neste momento, novos personagens ganham destaque e antigos voltam à cena.

Liz (Gleici Damasceno), Sarah (Clarice Falcão), Zé Henrique (Rômulo Estrela) e Giovana (Alanis Guillen) movimentam a trama. “A entrada dessa galera dá uma mexida nas questões dos personagens. Vai trazer novas provocações, desejos e ideias sobre o próprio amor, sobre todas as vontades da juventude. É muito legal ver os jovens muito desejantes, parece que a gente quer abraçar o mundo de uma vez. Do nada, queremos tudo, depois não queremos mais”, diz Alanis.

Conselho

A principal recomendação de Bruna Marquezine à personagem Bia é o divã. “Ontem, amanhã, duas vezes na semana, muita terapia. Não sei se ela seguiria o conselho, pois é do tipo que espera o caldo entornar para começar a correr atrás de um pedido de ajuda ou de uma solução”, afirma. Para a atriz, sua personagem teme se curar e deixar de ser interessante.

Uma coisa é certa: Bia e Victor terão futuro. “Amor da minha vida” já ganhou a terceira temporada, ainda sem previsão de lançamento.

“AMOR DA MINHA VIDA”

• A segunda temporada da série, com oito episódios, estreia na próxima sexta-feira (9/10), na plataforma Disney+.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

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