ZAP 18 celebra mês das crianças com programação gratuita 

Edição infantil da Mostra OcupaZAP prepara programação para toda a família no mês de outubro. Quatro espetáculos de teatro ocupam a ZAP 18, no Bairro Serrano, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, com entrada gratuita para celebrar o mês das crianças.

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Esse é um desdobramento da edição da OcupaZAP que aconteceu no final de junho na ZAP 18. "A gente recebeu muitas inscrições e muitas ficaram de fora. Tínhamos bons espetáculos sobre a infância e a juventude e achamos uma boa oportunidade!", comentou o coordenador da ZAP 18, Gustavo Falabella.

Para os organizadores, essa era uma maneira de aproveitar o edital da primeira parte da mostra. "A gente entende que é um público muito importante pro teatro. São pessoas que tão se formando e a gente infelizmente tem poucas políticas públicas ligadas à arte de uma maneira eficaz e efetiva que mire a infância e a adolescência com desejo de formação de público", concluiu Gustavo.

Para toda a família



As apresentações levam ao palco universos habitados por tradicionais personagens infantis como fadas, bonecos, máscaras e personagens circenses, trazem os seres do folclore brasileiro e outras diversas atividades, como brincadeiras e poesia. A programação começa no sábado (10/10), às 17h, com "Três fadas moribundas", espetáculo do grupo Bufadas que acompanha as fadas em um mundo de comidas. Rios de algodão-doce, oceanos de bacalhau e outras coisas que apenas uma mente fértil pode imaginar.

No domingo (11/10), às 11h, a Cia Ventana de teatro mergulha no imaginário do folclore brasileiro com "Como a noite apareceu", misturando seres humanos e os mistérios da natureza. No sábado seguinte (17/10), às 17h, Manoel de Barros inspira espetáculo que tenta compreender a relação da poesia com adultos e crianças. O grupo Insensata Cia de Teatro propõe um encontro intergeracional em "Brinquedo de chão".

No final da edição, no domingo (18/10), às 11h, um espetáculo da Cia de Passagem com alma circense ocupa o palco em "A fotografia". A edição especial de um circo ainda conta com um mágico russo, malabares e o dito "homem mais forte do mundo".

"São espetáculos essencialmente para a família. São divertidos para as crianças mas pensados para serem interessantes também para quem leva elas", contou o coordenador do local. "Tem esse potencial de ser poético, de ter uma ludicidade que atenda ambos os públicos. Se o padrinho, a madrinha vai levar o afilhado ou se a tia vai levar o sobrinho todo mundo vai sair feliz!", finalizou Gustavo.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Programação completa

10 de outubro (sábado), às 17h

"Três fadas moribundas" - Bufadas

11 de outubro (domingo), às 11h

"Como a noite apareceu" - Cia Ventana de Teatro

17 de outubro (sábado), às 17h

"Brinquedo de chão" - Insensata Cia de Teatro

18 de outubro (domingo), às 11h

"A fotografia" - Cia de Passagem

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Mostra OcupaZAP 2026 - Edição Infantil

Mostra ocupa espaço da ZAP 18 (Rua João Donada, 18 - Serrano) com programação de teatro infantil. Espetáculos das companhias Insensata Cia de Teatro, Cia Ventana de Teatro, Bufadas e Cia de Passagem. Dias 10, 11, 17 e 18 de outubro. Entrada Gratuita.