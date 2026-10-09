Vice de Flávio chama visita a cardeal de ‘gesto de respeito aos católicos’

O candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, deputado Alfredo Gaspar, disse à coluna que a visita ao cardeal e arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar Costa, foi, nas palavras dele, “um gesto de respeito aos católicos” por parte da campanha do PL.

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Gaspar também falou em “abertura de um diálogo permanente com a Igreja Católica”, após o episódio envolvendo Nossa Senhora Aparecida na reta final do primeiro turno das eleições.

“O cardeal foi muito acolhedor e demonstrou a necessidade do fortalecimento da família como base da sociedade. Dom Paulo é um servo de Deus muito sábio, nos recebeu com empatia e humildade”, comentou.

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Como noticiamos, Flávio e o vice foram recebidos na residência oficial do arcebispo.