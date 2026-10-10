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EX-PRESIDENTE PRESO

Bolsonaro teve taquicardia e dificuldade para respirar, diz boletim médico

Ex-presidente não precisou de medicação e melhorou espontaneamente, segundo informado ao Supremo Tribunal Federal

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
10/10/2026 14:49

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PT guarda para a campanha informações sobre filme de Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por trama golpista crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve taquicardia e dificuldade para respirar na última semana, segundo reportado no boletim médico encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após condenação por coordenar uma tentativa de golpe de estado em 2023, após perder a reeleição para Lula (PT). O STF determinou pena de 27 anos e três meses a ele.

Com a saúde debilitada, o ex-presidente está cumprindo a pena em prisão domiciliar. Semanalmente, a equipe médica que o acompanha envia um boletim ao Supremo.

 

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O último relato apontou quadros de taquicardia e dificuldade para respirar. Segundo os médicos, os sintomas foram de curta duração, e Bolsonaro melhorou espontaneamente, sem necessidade de medicação.

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O boletim ainda diz que apresenta "estabilidade hemodinâmica e cardiorrespiratória", mas com desequilíbrio e sonolência, efeitos colaterais de medicamentos que vem tomando.

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