Gabriel será secretário de Cleitinho: 'Estou à disposição'

O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) foi convidado pelo governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) para compor o secretariado. A pasta, no entanto, permanece em segredo.

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O emedebista, que concorreu ao governo de Minas e teve 2,08% dos votos (237 mil), vai integrar a equipe de transição entre a gestão de Mateus Simões (PSD) e a da novo governador. Ontem, Cleitinho divulgou os nomes que vão participar das reuniões para alinhar a troca.

Em entrevista ao Estado de Minas, Gabriel contou que conversa com o novo governador há algum tempo e, inclusive, foi convidado para ser vice da chapa, mas não aceitou, “sobretudo por uma questão de personalidade”.

“No dia da eleição, ele me mandou uma mensagem muito bonita, ainda pela manhã, dizendo da admiração dele, o tanto que ele via que andando pelas ruas as pessoas iam falando de mim para ele, do preparo e tal. E ele falou: ‘Independente do que acontecer, a gente se fala’. Eu falei: ‘Tá bom, boa sorte para você’. E já no dia seguinte ele me ligou: ‘Ó, quero te encontrar’. ‘Tá bom, governador, estou à sua disposição’”, relatou.

Gabriel comentou a “semana atribulada” em Brasília (DF), em que o debate sobre a votação do fim da escala 6x1 se intensificou. Senador e defensor da pauta, Cleitinho esteve na capital e inclusive gravou vídeo ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para anunciar que o texto será votado na quarta-feira (14/10). O candidato do MDB também defende a mudança na escala de trabalho.

“Na sexta-feira ele pediu para me encontrar e ele veio a Belo Horizonte. Conversamos de tudo, e ele formalizou esse convite. Ele solicitou, e eu aceito a solicitação, que a pasta seja informada por ele”, disse. Gabriel foi subsecretário de Juventude entre 2011 e 2014, durante o governo de Antonio Anastasia (então no PSDB).

Cleitinho deve anunciar em uma leva os nomes que vão compor o próximo secretariado. Ele tem dito que pretende dar continuidade ao que considera positivo na atual gestão e buscar apoio e indicações de adversários na disputa pelo governo. Além de Gabriel, citou Simões e Flávio Roscoe (PL).

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“Depois que eu virei vereador, esse protagonismo acabou virando a minha principal imagem. Mas eu realmente gosto do Executivo, gosto de fazer as coisas acontecerem. Então estou feliz de poder colaborar. Sinto que depois que você passa por um processo de campanha defendendo ideias, é parte de um enredo você ter a chance de implementar essas ideias”, completou o emedebista.