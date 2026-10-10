Retotalização dos votos ao Governo do Rio confirma vitória de Douglas Ruas no 1º turno neste sábado

A recontagem dos votos da eleição para o governo do Rio de Janeiro garantiu a vitória de Douglas Ruas no primeiro turno. A nova totalização decorre de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro de Anthony Garotinho e anulou seus 274.411 votos por cinco votos a dois.

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Com a exclusão desses sufrágios da base de cálculo dos votos válidos, o índice de Ruas subiu de 49,27% para aproximadamente 50,88%, superando a exigência de metade mais um dos votos. A sessão pública para recalcular os dados ocorre na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no Palácio da Democracia.

Como funciona a retotalização

A Justiça Eleitoral atualiza a soma dos resultados quando ocorrem alterações na situação jurídica de algum concorrente. O processo não envolve nova votação nem recontagem física de cédulas ou checagem urna por urna.

O sistema apenas atualiza os dados para retirar os números atribuídos a Garotinho do total de votos válidos. Como esse universo total diminui, as fatias percentuais dos outros concorrentes aumentam. Na apuração preliminar de domingo, o cenário indicava segundo turno em 25 de outubro:

Douglas Ruas somou 4.271.199 votos, alcançando 49,27% dos válidos;

Eduardo Paes obteve 3.706.984 votos, com 42,76% dos válidos;

Anthony Garotinho teve 274.411 votos, representando 3,17% do total.

Sem a votação do ex-governador, Ruas fica cerca de 73,9 mil votos além da margem mínima necessária para liquidar a disputa. A distância numérica entre ele e Paes segue inalterada, em 564.215 votos.

Candidatura barrada e recursos

O candidato do Republicanos teve o registro negado pela Justiça Eleitoral devido a condenação por improbidade administrativa. Garotinho protocolou a desistência do recurso na segunda-feira após o pleito, mas o plenário do TSE rejeitou o pedido e anulou os votos em definitivo. Apenas dois magistrados divergiram da decisão.

A coligação de Eduardo Paes recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter o segundo turno. O ministro Cristiano Zanin negou o pedido liminar com base em entraves técnicos, pois o recurso extraordinário não havia sido formalmente apresentado e o texto do acórdão não constava nos autos.

Depois do despacho de Zanin, Paes publicou nas redes sociais que desistiu de recorrer ao afirmar que "Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores".

Próximos passos

Os números corrigidos permanecerão abertos para consulta pública durante três dias. Na sequência, partidos, coligações e federações dispõem de dois dias úteis para apresentar contestações formais, que serão avaliadas pelos sete magistrados do TRE-RJ.

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A proclamação definitiva de Ruas como governador eleito ocorrerá em plenário após essa fase. A propaganda eleitoral de rádio e TV segue suspensa por determinação do presidente do tribunal, desembargador Cláudio de Mello Tavares.