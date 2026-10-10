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Retotalização dos votos ao Governo do Rio confirma vitória de Douglas Ruas no 1º turno neste sábado

Com anulação dos votos de Garotinho, candidato ultrapassa 50% dos votos válidos e confirma a vitória definitiva na disputa pelo governo do RJ

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
10/10/2026 09:50

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Retotalização dos votos ao Governo do Rio confirma vitória de Douglas Ruas no 1º turno neste sábado
Retotalização dos votos ao Governo do Rio confirma vitória de Douglas Ruas no 1º turno neste sábado crédito: Tupi

A recontagem dos votos da eleição para o governo do Rio de Janeiro garantiu a vitória de Douglas Ruas no primeiro turno. A nova totalização decorre de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que negou o registro de Anthony Garotinho e anulou seus 274.411 votos por cinco votos a dois.

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Com a exclusão desses sufrágios da base de cálculo dos votos válidos, o índice de Ruas subiu de 49,27% para aproximadamente 50,88%, superando a exigência de metade mais um dos votos. A sessão pública para recalcular os dados ocorre na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no Palácio da Democracia.

Como funciona a retotalização

A Justiça Eleitoral atualiza a soma dos resultados quando ocorrem alterações na situação jurídica de algum concorrente. O processo não envolve nova votação nem recontagem física de cédulas ou checagem urna por urna.

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O sistema apenas atualiza os dados para retirar os números atribuídos a Garotinho do total de votos válidos. Como esse universo total diminui, as fatias percentuais dos outros concorrentes aumentam. Na apuração preliminar de domingo, o cenário indicava segundo turno em 25 de outubro:

  • Douglas Ruas somou 4.271.199 votos, alcançando 49,27% dos válidos;

  • Eduardo Paes obteve 3.706.984 votos, com 42,76% dos válidos;

  • Anthony Garotinho teve 274.411 votos, representando 3,17% do total.

Sem a votação do ex-governador, Ruas fica cerca de 73,9 mil votos além da margem mínima necessária para liquidar a disputa. A distância numérica entre ele e Paes segue inalterada, em 564.215 votos.

Candidatura barrada e recursos

O candidato do Republicanos teve o registro negado pela Justiça Eleitoral devido a condenação por improbidade administrativa. Garotinho protocolou a desistência do recurso na segunda-feira após o pleito, mas o plenário do TSE rejeitou o pedido e anulou os votos em definitivo. Apenas dois magistrados divergiram da decisão.

A coligação de Eduardo Paes recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter o segundo turno. O ministro Cristiano Zanin negou o pedido liminar com base em entraves técnicos, pois o recurso extraordinário não havia sido formalmente apresentado e o texto do acórdão não constava nos autos.

Depois do despacho de Zanin, Paes publicou nas redes sociais que desistiu de recorrer ao afirmar que "Infelizmente, a Justiça decidiu que não haverá segundo turno, contrariando a vontade soberana dos eleitores".

Próximos passos

Os números corrigidos permanecerão abertos para consulta pública durante três dias. Na sequência, partidos, coligações e federações dispõem de dois dias úteis para apresentar contestações formais, que serão avaliadas pelos sete magistrados do TRE-RJ.

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A proclamação definitiva de Ruas como governador eleito ocorrerá em plenário após essa fase. A propaganda eleitoral de rádio e TV segue suspensa por determinação do presidente do tribunal, desembargador Cláudio de Mello Tavares.

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