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ELEIÇÕES 2026

Ipespe divulga neste sábado levantamento do 2º turno entre Lula e Flávio

Pesquisa ouviu 1,5 mil eleitores e traça o cenário do reencontro entre Lula e Flávio Bolsonaro nas urnas

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LP
Letícia Passos
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Letícia Passos
Repórter
10/10/2026 09:13

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A nova fase da disputa coloca Lula e Flávio frente a frente nas urnas
A nova fase da disputa coloca Lula e Flávio frente a frente nas urnas crédito: NELSON ALMEIDA / AFP e MAURO PIMENTEL / AFP

O Ipespe divulga, neste sábado (10/10), sua primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00933/2026, o levantamento deve mostrar como Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) iniciam a nova etapa da disputa após o resultado das urnas no último domingo (4/10).

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A pesquisa será baseada em 1.500 entrevistas realizadas por telefone entre terça e quinta-feira. A margem de erro estimada é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95,45%.

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Flávio Bolsonaro chegou ao segundo turno na liderança, com 47,03% dos votos, enquanto Lula obteve 45,16%. Os dois voltam a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro.

Além das intenções de voto, o levantamento deve aprofundar os fatores que poderão influenciar a escolha dos eleitores nesta reta final. Os entrevistados foram questionados sobre qual dos dois candidatos consideram mais preparado para promover as mudanças de que o Brasil precisa e quais temas terão maior peso na decisão do voto.

Entre os assuntos apresentados estão corrupção e crise no Supremo Tribunal Federal (STF), economia, emprego e preços elevados, aumento do Bolsa Família, fim das bets, fim da escala 6×1, violência e segurança pública, anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, saúde e educação, soberania nacional e atitudes de Donald Trump, além do debate sobre religião.

A pesquisa também inclui perguntas sobre a percepção dos brasileiros em relação à economia. Os entrevistados avaliaram a situação econômica atual do país, foram questionados sobre as expectativas para o próximo ano e também sobre a própria condição financeira e a de suas famílias.

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Dados técnicos

A pesquisa Ipespe está registrada no TSE sob o protocolo BR-00933/2026. Serão realizadas 1.500 entrevistas no país. A margem de erro estimada é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,45%. O levantamento tem custo declarado de R$ 105 mil.

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