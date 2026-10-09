Assista de cima: multidão de jovens passa por avenida de BH em ato pró-Lula

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma multidão de jovens ocupou o Centro de Belo Horizonte nesta sexta-feira (9/10) em ato político a favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Imagens registradas do alto de um edifício residencial na Avenida João Pinheiro mostram um grande número de pessoas tomando toda a avenida. Assista ao vídeo:

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A mobilização reuniu estudantes e militantes de diferentes coletivos e entidades estudantis, que se concentraram na região central da capital mineira para defender a continuidade do governo Lula e manifestar oposição à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

O ato foi convocado após o resultado do primeiro turno das eleições, no qual Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula na disputa. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Entre as pautas defendidas pelos participantes estão a preservação da democracia, o fortalecimento das universidades públicas e a manutenção de políticas sociais, como auxílios estudantis e cotas.

Estudante de direito, João Pedro afirmou que a iniciativa surgiu da mobilização estudantil e ganhou a participação de diferentes coletivos. Segundo ele, o resultado do primeiro turno motivou estudantes a se organizarem para defender suas reivindicações.

“Os estudantes não vão se calar diante da ascensão da extrema direita”, disse. Para João Pedro, uma eventual vitória da oposição representaria riscos para as instituições públicas, os auxílios e as políticas de cotas.

O estudante também afirmou que a manifestação pretende mobilizar pessoas desanimadas com o resultado eleitoral. “Justamente por a gente estar nessa situação desfavorável é que vamos nos concentrar, nos mobilizar ainda mais para ir às ruas”, declarou. Ele ressaltou que o objetivo central do ato é trabalhar pela reeleição de Lula.

Militantes defendem continuidade do governo

A manifestação também reuniu apoiadores históricos do PT. Francisco Rosa de Lima, conhecido como Chico do Teatro, de Nova Lima, afirmou que participou do ato em apoio ao movimento estudantil e em defesa da democracia e da Constituição.

Ex-líder da bancada do PT na Câmara Municipal de Nova Lima, ele disse acreditar na possibilidade de reverter o resultado do primeiro turno e ampliar o apoio ao atual presidente.

“Os estudantes acordaram e vieram para a rua, e nós, como petistas tradicionais, temos que ir junto para apoiar”, afirmou.

Chico também manifestou preocupação com possíveis mudanças nas políticas sociais em caso de vitória de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, a mobilização busca defender os benefícios destinados à população de baixa renda e aos trabalhadores.

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Mais cedo, os organizadores haviam anunciado concentração na Praça Afonso Arinos, a partir das 17h, seguida de caminhada pela Avenida Afonso Pena em direção à Praça Sete. A programação previa dispersão por volta das 20h30.