Assine
overlay
Início Política
saúde

Sarney é internado com dor abdominal e passa por cirurgia em São Luís

Ex-presidente está estável e permanece na UTI após procedimento cirúrgico; em setembro, ele foi hospitalizado duas vezes para tratar uma pneumonia bacteriana

Publicidade
Carregando...
NL
Nathallie Lopes
NL
Nathallie Lopes
Repórter
10/10/2026 07:43

compartilhe

×
Até o momento, não há previsão de alta hospitalar
Até o momento, não há previsão de alta hospitalar crédito: Reprodução/Instagram

O ex-presidente da República, José Sarney, de 96 anos, foi internado na tarde desta sexta-feira (9/10), no Hospital UDI, em São Luís (MA), com um quadro de dor abdominal. Após avaliação clínica e exames de imagem, ele passou por uma cirurgia abdominal, que transcorreu sem intercorrências.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Sarney está estável e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados de uma equipe multidisciplinar durante o período pós-operatório. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

Leia Mais

A nova internação ocorre poucas semanas depois de Sarney enfrentar problemas respiratórios. Em 13 de setembro, o ex-presidente foi hospitalizado com pneumonia. No dia 24 do mesmo mês, ele voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para passar por avaliação médica e dar continuidade ao tratamento de uma pneumonia bacteriana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na ocasião, um boletim médico divulgado à noite informou que o quadro clínico era estável.

Tópicos relacionados:

hospital-sirio-libanes jose-sarney pneumoni pneumonia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay