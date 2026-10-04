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ELEIÇÕES 2026

Sarney registra ida à urna e celebra voto: "Emoção muito especial"

Ex-presidente deu destaque à democracia durante voto

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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
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Gabriel Botelho - Correio Braziliense
Repórter
04/10/2026 18:22

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Sarney durante votação neste domingo (4/10)
Sarney durante votação neste domingo (4/10) crédito: Reprodução/Instagram/Sarney

O ex-presidente da República José Sarney registrou a própria ida às urnas, neste domingo (4/10), em tom de celebração. Em postagem feita nas redes sociais, Sarney, 96 anos, destacou a democracia, relembrou o passado e mencionou uma "emoção especial" ao votar.

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Sarney compartilhou um registro da chegada dele ao Instituto Estadual Desembargador Sarney, no bairro São Francisco, em São Luís (MA). De acordo com ele, trata-se da primeira escola construída na região quando foi governador do estado, entre 1966 e 1971, e, por isso, tem um "significado especial" para ele. 

No vídeo, Sarney é recebido e cumprimentado por uma série de pessoas. Em entrevista concedida à filial da TV Globo no estado, a TV Mirante, afirmou se sentir "comovido e tocado" com a festa da democracia no dia do primeiro turno das eleições. Em seguida, citou a transição do Brasil da ditatura militar rumo à redemocratização. Foi ele o primeiro presidente após a queda do regime. Governou entre 1985 a 1990. 

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Na legenda da postagem, também falou sobre o tema. "Hoje é dia de festa da democracia, e eu vivo esse momento com uma emoção muito especial. Tive a honra de acompanhar de perto a redemocratização do Brasil e me comove saber que fiz parte de uma história tão importante para o nosso país", recordou. 

Além disso, José citou a filha, Roseana, em apoio à candidatura dela, que concorre ao Senado Federal (MDB) pelo Maranhão. "Companheira de tantas caminhadas e de uma vida dedicada ao Maranhão", escreveu.

Veja a postagem feita por Sarney:

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