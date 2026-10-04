Ministros do STF e diretor da PF acompanham juntos a apuração dos votos

FOLHAPRESS - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, também membro do Supremo Tribunal Federal (STF), está acompanhando a apuração das urnas eletrônicas no gabinete da presidência na sede do tribunal, em Brasília.



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Junto dele, estão outros ministros do TSE, como André Mendonça (também do STF) e Estela Aranha.

Também estavam presentes ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e representantes de entidades, como a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) e a Associação dos Magistrados do Brasil (AMB).

Além de Kassio e Mendonça, o único ministro do STF presente era Luiz Fux. Atualmente, os três integram uma ala contrária ao ministro Alexandre de Moraes, que tem como aliados Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes.

Também acompanha a apuração na mesma sala o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

Andrei e Kassio têm adotado posturas distintas nas eleições deste domingo: o diretor da corporação abriu uma investigação sobre uma eventual interferência dos Estados Unidos no sistema eleitoral brasileiro, possibilidade minimizada por Kassio.

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A apuração das urnas começou às 17h, logo após o encerramento oficial da votação no Brasil.