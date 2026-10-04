'Eleição decisiva para futuro da América Latina': como imprensa internacional noticia disputa presidencial no Brasil

A eleição brasileira deste domingo (4/10) é destaque nos principais veículos de imprensa internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Jornais como o New York Times, Financial Times e El País estão destacando a importância da eleição para o futuro da América Latina — após anos em que a direita vem vencendo disputas na região, em países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru.

Na última semana, a eleição brasileira também foi destaque em veículos da Rússia e da China.

Acompanhe ao vivo a cobertura da BBC News Brasil sobre a eleição.

A partir das 16h30, a BBC News Brasil fará uma transmissão ao vivo para acompanhar a apuração dos votos em tempo real. A apresentação será das jornalistas Camilla Veras Mota, em São Paulo, e Nathália Passarinho, em Londres.

A transmissão poderá ser acompanhada no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook e também na página da BBC News Brasil.

A BBC News Brasil também cobrirá em tempo real a apuração dos resultados para presidente e governador em seu Estado e município no mapa interativo.

'Vasto escândalo de corrupção'

O jornal americano New York Times destacou que "os brasileiros vão às urnas neste domingo para eleger seu próximo presidente, em uma disputa acirrada que representa o maior teste até agora para a direita em ascensão na América Latina".

"O pleito também traz consequências de grande alcance para os planos de Washington de exercer domínio na região, colocando frente a frente um presidente de esquerda — que desafiou repetidamente o presidente Trump — e um aliado de direita alinhado ao líder americano em questões como o crime organizado e a chamada 'ideologia woke'."

O New York Times diz que as eleições estão sendo marcadas "preocupações de que Trump tente influenciar na eleição" por um "vasto escândalo de corrupção envolvendo grande parte da elite jurídica e política" — o que "arrefeceu o entusiasmo dos eleitores".

O jornal americano afirma que os dois principais candidatos — Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro — "apresentam visões radicalmente diferentes para o futuro da maior democracia da América Latina, inclusive no que diz respeito a conceder aos Estados Unidos acesso preferencial a minerais de terras raras, proteger a Floresta Amazônica da destruição e afrouxar os laços com a China".

O New York Times afirma que "os brasileiros também buscam respostas sobre como cada candidato planeja enfrentar os diversos desafios que o país atravessa, incluindo as crescentes preocupações com o crime organizado e o custo de vida", mas que Lula e Flávio Bolsonaro "têm tido dificuldade em mobilizar os eleitores, com muitos rejeitando ambos".

O Financial Times destacou o fato de a eleição estar acirrada, em uma "disputa altamente polarizada com repercussões para o objetivo de Donald Trump de expandir a influência dos EUA na América Latina".

"O processo está sendo acompanhado de perto em Washington, onde há desconfiança em relação à visão de mundo de esquerda de Lula e à sua adesão ao bloco dos Brics, formado por nações em desenvolvimento", afirma a reportagem do jornal britânico.

Sobre Lula, o Financial Times diz que "muitos eleitores desconfiam de seu Partido dos Trabalhadores devido a escândalos de suborno e a uma crise econômica ocorrida sob sua gestão, uma década atrás".

Sobre Flávio Bolsonaro, o jornal diz que sua campanha "foi marcada por suas relações com um banqueiro desacreditado [Daniel Vorcaro], que está no centro de um enorme escândalo de corrupção".

O jornal britânico Guardian também destacou que as eleições são "decisivas" e que podem mudar "não apenas os rumos do maior país da América Latina, mas também os de toda a região".

"O Brasil é um dos poucos países latino-americanos que ainda mantêm um governo de esquerda após uma onda de vitórias eleitorais da direita e da extrema-direita em toda a região e a tomada da Venezuela pelos EUA, após a captura de Nicolás Maduro", afirma o Guardian.

"Lula, aos 80 anos, posicionou-se como um dos últimos líderes regionais ainda dispostos a dizer não a Trump e, recentemente, acusou o presidente dos EUA de tentar interferir na eleição brasileira a favor de Flávio Bolsonaro."

'Estadista desgastado' e 'filho de ultradireitista'

O jornal espanhol El País afirma que o Brasil decidirá seu futuro entre "um estadista desgastado e o filho de um ultradireitista" — em referência a Lula e Flávio Bolsonaro respectivamente.

"O Brasil realiza neste domingo eleições presidenciais e legislativas que marcam o terceiro embate eleitoral consecutivo entre a esquerda democrática representada por Luiz Inácio Lula da Silva e a extrema-direita dos Bolsonaro. Mudam os protagonistas, mas não a essência", diz o El País.

"A eleição é um duelo direto entre um estadista desgastado que busca um quarto mandato e o herdeiro político — investigado por corrupção — de um movimento político de extrema direita."

"Ninguém se lembra de uma campanha tão atípica como esta no Brasil. Um caso intrincado de fraude, que envolve metade do Supremo Tribunal e importantes políticos de direita — e alguns de esquerda —, monopolizou o debate, juntamente com a expectativa de revelações bombásticas capazes de definir a eleição", afirma o jornal espanhol.

"Os temas que mais preocupam a população — segurança pública e economia — acabaram ficando em segundo plano."

O jornal americano Wall Street Journal destacou o fato de esta ser a última eleição disputada por Lula. Em sua reportagem intitulada "Lula é a última esperança da esquerda brasileira — e o seu maior problema", o jornal americano diz: "O presidente, de 80 anos, impediu a ascensão de sucessores. Se ele perder a tentativa de reeleição, isso poderá deixar seu partido fora do poder por anos."

A rede Al-Jazeera, do Catar, questiona em sua manchete sobre a eleição brasileira: "Será que Lula, do Brasil, freará a onda de direita que varre a América Latina?"

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Lula permanece como um símbolo para grande parte da esquerda global em meio à ascensão da extrema-direita na América Latina", diz reportagem do site.