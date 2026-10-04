Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Eleitores voltam às urnas para segundo turno ainda este mês; lembre a data

Eleitores voltarão às urnas no último domingo de outubro para escolher presidente e governadores onde houver necessidade de nova votação

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
04/10/2026 16:15 - atualizado em 04/10/2026 16:15

compartilhe

×
Em caso de segundo turno, o eleitor deverá votar novamente para os cargos que permanecerem em disputa
Em caso de segundo turno, o eleitor deverá votar novamente para os cargos que permanecerem em disputa crédito: TJMG

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado em 25 de outubro, um domingo. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o presidente da República e os governadores dos estados em que nenhum candidato tiver alcançado a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O resultado da primeira etapa das eleições definirá quais disputas serão levadas para a segunda rodada de votação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em caso de segundo turno, o eleitor deverá votar novamente para os cargos que permanecerem em disputa. A data integra o calendário oficial das eleições gerais de 2026.

Tópicos relacionados:

eleicoes estado resultado segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay