Eleitores voltam às urnas para segundo turno ainda este mês; lembre a data

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado em 25 de outubro, um domingo. Os eleitores voltarão às urnas para escolher o presidente da República e os governadores dos estados em que nenhum candidato tiver alcançado a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno.

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A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O resultado da primeira etapa das eleições definirá quais disputas serão levadas para a segunda rodada de votação.

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Em caso de segundo turno, o eleitor deverá votar novamente para os cargos que permanecerem em disputa. A data integra o calendário oficial das eleições gerais de 2026.