Kassio diz que TSE não identificou 'nenhum risco' de interferência internacional nas eleições

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, disse neste domingo (4) que não há nenhum indicativo de interferência estrangeira no processo eleitoral.

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"Os nossos relatórios não apontam nenhum risco internacional ou do crime organizado", declarou o presidente da corte eleitoral a jornalistas.

Sem dar mais detalhes, o magistrado afirmou ainda que a parceria do tribunal com as plataformas digitais afastou muitos dos problemas que eventualmente poderiam ocorrer nessas eleições.

Ele também minimizou o anúncio feito pelo governo dos Estados Unidos na sexta (2), quando a embaixada e os consulados norte-americanos no Brasil suspenderam seus atendimentos por questões de segurança. Segundo Kassio, a medida é comum em eleições muito polarizadas e também foi realizada na Colômbia durante o pleito.

Mais cedo neste domingo, o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, anunciou que a corporação havia aberto um procedimento prévio para investigar eventual interferência externa na eleição. Ele acrescentou que também não havia elementos concretos que apontem risco efetivo contra qualquer embaixada.

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Em agosto, a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) enviou um relatório ao governo e ao TSE alertando sobre a possibilidade de influência e interferência externa dos EUA nas eleições brasileiras.