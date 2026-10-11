Kassio manda derrubar ‘Exército do Lula’ de Janones após pedido de Flávio

O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou neste domingo (11/10) a suspensão do canal do WhatsApp "Exército do Lula", comandado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), para fortalecer a campanha digital do presidente Lula (PT) pela reeleição.

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A decisão atende a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do petista no segundo turno da disputa presidencial, que acusou Janones de usar a plataforma para disseminar desinformação e ataques contra ele.

Kassio, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), concordou que os conteúdos divulgados estimulavam seguidores a reproduzir conteúdo que já foram alvo de ações no TSE, como a associação de Flávio a milícias e a suposta intenção dele de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

O WhatsApp tem três horas após a notificação oficial para derrubar o canal. A suspensão deve ser mantida até a homologação do resultado do segundo turno das eleições, e o deputado não poderá criar outro canal.

A plataforma alcançou mais de 3 milhões de membros e vinha sendo um dos pontos focais da estratégia de mobilização digital lulista no segundo turno.

Logo após a decisão, Janones reclamou pelo canal e pelas demais redes sociais, classificando a determinação como censura. Ele pediu para os membros seguirem com a mobilização e disse que vai iniciar um novo canal no Instagram, em vez do WhatsApp.



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"Eles podem calar o nosso canal, mas a nossa voz eles nunca calarão. Continuaremos unidos e vamos reeleger o presidente Lula. Eles deram um tiro no pé, porque agora não precisa de ninguém falar que o Flávio vai censurar, ele já está fazendo. Quando ele se acha presidente do Brasil, ele está dando uma provinha do que vem por aí se ele virar presidente", disse o deputado.