Bolsonaro vai indicar ministros de eventual governo Flávio, diz Eduardo
Irmão do senador é cotado para compor a equipe presidencial e pode comandar pasta de Relações Exteriores
compartilhe
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá poder de influência sobre a escolha dos ministérios em um eventual governo de seu filho Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra Lula (PT). A informação foi divulgada pelo deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante entrevista ao SBT News.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“As indicações de ministros vão passar pelo presidente Jair Bolsonaro”, disse o “03”, que garantiu que todas as decisões sobre a formação da equipe precisarão do aval do pai, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.
Leia Mais
O próprio Eduardo é considerado possível ministro do irmão, principalmente para a pasta de Relações Exteriores. Questionado sobre a possibilidade, respondeu: “Não estou preocupado com isso neste momento. O foco é na eleição do Flávio. Então isso é assunto para depois. Mas, se for da vontade do Flávio que isso ocorra, certamente vou estar à disposição”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Flávio promete conceder anistia ao pai se for eleito. Ele tem dito que vai subir a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Bolsonaro e receber a faixa presidencial dele.