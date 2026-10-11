Bolsonaro vai indicar ministros de eventual governo Flávio, diz Eduardo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá poder de influência sobre a escolha dos ministérios em um eventual governo de seu filho Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra Lula (PT). A informação foi divulgada pelo deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante entrevista ao SBT News.

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“As indicações de ministros vão passar pelo presidente Jair Bolsonaro”, disse o “03”, que garantiu que todas as decisões sobre a formação da equipe precisarão do aval do pai, que cumpre prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado.

O próprio Eduardo é considerado possível ministro do irmão, principalmente para a pasta de Relações Exteriores. Questionado sobre a possibilidade, respondeu: “Não estou preocupado com isso neste momento. O foco é na eleição do Flávio. Então isso é assunto para depois. Mas, se for da vontade do Flávio que isso ocorra, certamente vou estar à disposição”.

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Flávio promete conceder anistia ao pai se for eleito. Ele tem dito que vai subir a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Bolsonaro e receber a faixa presidencial dele.

