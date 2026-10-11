Flávio pede derrubada de canal pró-Lula; TSE cobra esclarecimentos

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado (10/10) que suspenda o canal de WhatsApp “Exército do Lula”, criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar aliados do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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O canal, que reúne cerca de 3,2 milhões de inscritos, vem funcionando como uma das principais forças de ativação da militância nas redes sociais nesta campanha de segundo turno à Presidência.

Na representação, Flávio pede a exclusão do canal e das publicações, em duas horas, e o banimento do perfil de Janones. Além disso, pede a cassação do registro ou diploma de Lula e do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e a declaração de inelegibilidade dos responsáveis pelas supostas condutas abusivas.

A campanha bolsonarista alega que Janones teria coordenado a disseminação de conteúdos desinformativos e ofensivos contra Flávio, em benefício da reeleição de Lula. A representação sustenta que o canal atua na distribuição de “missões” de compartilhamento de publicações e teria empregado recursos públicos de campanha em impulsionamento de propaganda negativa.

“É uma tentativa clara de censura, porque as redes sociais é onde eles sempre dominaram. Mas, com esse canal, a gente passou deles e aí eles estão tentando vencer no tapetão”, afirmou Janones em vídeo publicado nas redes sociais, onde expressou sua indignação com o pedido da campanha de Flávio.

Em resposta, o corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou que Flávio apresente, em 72 horas, informações complementares e esclarecimentos para a análise dos pedidos.

Caberá à campanha do bolsonarista informar se medidas semelhantes já foram solicitadas em outras ações e especificar as irregularidades atribuídas a cada publicação. O corregedor ainda pede que a defesa de Flávio identifique quais conteúdos deveriam continuar ativos.

Além disso, Cueva concede cinco dias para que Flávio apresente os materiais que a petição inicial faz referência: vídeos, mensagens e outros arquivos digitais originais que não foram incluídos no processo eletrônico. A decisão menciona que tal medida possibilitará a conferência das provas e assegura o direito de defesa.

“A análise ocorrerá após os esclarecimentos, e os pedidos poderão não ser conhecidos nos pontos que permanecerem sem informação suficiente”, disse o TSE.

Ainda que adiada a análise, o corregedor admitiu o processamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e determinou a notificação de Lula, Alckmin e Janones para apresentarem defesa em cinco dias.

Ainda na decisão, o ministro ressalva que o recebimento da ação não significa o reconhecimento da veracidade das alegações. Além disso, o pedido de sigilo foi negado, ressalvada a possibilidade de proteção de dados específicos.

Janones faz live

Na noite deste sábado (10/10), o deputado reuniu mais de 470 mil pessoas em uma live no Instagram, em protesto contra o pedido de Flávio. Durante a transmissão, Janones disse que a oposição estaria com medo de perder espaço nas redes sociais, com o crescimento do Exército de Lula.

“Vocês estão com medo. Vocês estão com medo porque se acostumaram a reinar, a impor medo nas pessoas. Nós retomamos as ruas e agora estamos retomando as redes. E nós viemos para as redes. E viemos para ficar. Vocês não vão nos intimidar”, afirmou.

Janones também afirmou que a oposição “sequestrou” a bandeira brasileira e defendeu que os apoiadores do presidente retomem os símbolos nacionais como parte de sua identidade política. “Tem mais uma coisa que a gente vai retomar. Os nossos símbolos que vocês sequestraram para vocês. A bandeira do Brasil. A camisa da Seleção Brasileira. O tetra vai vir e nós vamos reeleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente do Brasil”, declarou.

O parlamentar também agradeceu o apoio dos eleitores e afirmou que a comunidade pertence aos apoiadores. “Foi porque eu trato as pessoas que estão ali como pessoas. E eu ajudei a gerar nelas uma sensação de pertencimento. Que, me desculpe, mas esse Exército não é mais do Lula, ele não é do Janones. Ele é de vocês. Vocês fazem aquele canal ali”, declarou.

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Ao final, atribuiu o engajamento à influência de Lula. “Eu conquistei essas 3 milhões de pessoas, em primeiro lugar, acima de tudo, pela força de um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Essa força é dele”, disse.