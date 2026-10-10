Ratinho Jr. declara apoio a Flávio no 2º turno: ‘Vamos caminhar juntos’

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito neste sábado (10/10), após uma conversa por telefone entre os dois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Conversei com o Flávio Bolsonaro e com o governador Tarcísio. Vamos caminhar juntos pelo futuro do nosso Brasil!", escreveu Ratinho Junior nas redes sociais.

Segundo as informações divulgadas, Flávio havia telefonado para o governador paranaense na quinta-feira (8/10) para acertar o apoio à campanha. Apesar da manifestação de Ratinho Junior, o Partido Social Democrático (PSD) anunciou neutralidade no segundo turno das eleições.

O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, que concorreu como vice na chapa presidencial de Ronaldo Caiado (União Brasil), informou que a posição do partido também se aplica às disputas estaduais.

Ratinho Junior chegou a ser considerado uma opção do PSD para a disputa presidencial, mas abriu mão da candidatura por motivos pessoais. O partido lançou Ronaldo Caiado (União Brasil), que terminou a eleição em quinto lugar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o primeiro turno, Flávio Bolsonaro também recebeu manifestações de apoio de Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, Clariana Barão (Democracia Cristã) e Augusto Cury (Avante). Já Renan Santos (Missão) informou que não apoiará nenhum dos candidatos no segundo turno.