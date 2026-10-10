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TSE dá 48 horas para Meta explicar suposta restrição a Lula na web

Coligação de Luiz Inácio Lula da Silva acusou a empresa de tentativa de interferência no processo eleitoral e acionou a Justiça

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Ronayre Nunes
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Ronayre Nunes
Repórter
10/10/2026 21:52

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O domicílio eleitoral não corresponde necessariamente ao endereço de residência do eleitor. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), trata-se do município com o qual a pessoa mantém vínculo familiar, profissional, patrimonial, comunitário ou afetivo e onde está inscrita para votar. É nesse município que o eleitor recebe um número de zona e seção eleitoral e onde, em regra, deve comparecer às urnas no dia da eleição. A escolha ou alteração desse domicílio deve obedecer aos prazos estabelecido
O domicílio eleitoral não corresponde necessariamente ao endereço de residência do eleitor. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), trata-se do município com o qual a pessoa mantém vínculo familiar, profissional, patrimonial, comunitário ou afetivo e onde está inscrita para votar. É nesse município que o eleitor recebe um número de zona e seção eleitoral e onde, em regra, deve comparecer às urnas no dia da eleição. A escolha ou alteração desse domicílio deve obedecer aos prazos estabelecido crédito: Luiz Roberto/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou neste sábado (10/10) que o Facebook preste esclarecimentos, em 48 horas, sobre possível restrição seletiva de conteúdo da campanha do Partido dos Trabalhadores (PT).

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Mais cedo, a coligação de Luiz Inácio Lula da Silva acusou a empresa de tentativa de interferência no processo eleitoral e acionou a Justiça. O grupo sustenta que a plataforma limitou entregas de postagens do partido e de aliados, prejudicando a paridade de armas na disputa.

Leia mais:

Exigências estabelecidas para a Meta

De acordo com o despacho judicial, a Meta deve cumprir as seguintes ordens:

  • preservar todos os registros, logs de moderação, dados de anúncios e métricas relacionados ao caso;

  • informar, perfil a perfil, todas as medidas aplicadas desde 16 de agosto às contas oficiais de Lula e de terceiros, como redução de alcance, exclusão de recomendação e restrição de busca;

  • explicar as anomalias nas métricas dos vídeos publicados em 7 de outubro, inclusive se houve recontagem ou expurgo de visualizações;

  • especificar o fundamento concreto da desabilitação da conta de anúncios da campanha, ocorrida em 23 de setembro;

  • demonstrar se identificou a rede de 255 perfis e quais providências adotou;

  • descrever como aplica o art. 28, § 1º-A, da Res.-TSE nº 23.610/2019, referente à exclusão de candidatos dos sistemas de recomendação, esclarecendo se o procedimento ocorre de forma idêntica para as duas candidaturas.

Apuração sobre perfis e prazos

A representação partidária cita uma rede de 255 perfis no Instagram geridos por inteligência artificial. De acordo com levantamento do projeto "VigIA", da "Agência Lupa", realizado entre 1º e 5 de outubro, essas páginas somaram 58 milhões de visualizações em um mês divulgando ataques contra Lula, o PT e a primeira-dama Janja da Silva.

O TSE também oficiou a "Agência Lupa" e o "Instituto Democracia em Xeque" para apresentarem a metodologia de suas pesquisas. Após a resposta da Meta, a coligação e a Procuradoria-Geral Eleitoral terão 24 horas cada para manifestação, momento em que o tribunal vai analisar o pedido de tutela de urgência.

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Posicionamento da plataforma

A Meta declarou que os apontamentos realizados pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva são desprovidos de fundamento.

"As alegações são simplesmente falsas e não encontram respaldo nos fatos. Muitos dos problemas técnicos mencionados não afetaram exclusivamente o Brasil ou contas específicas nas nossas plataformas. Cumprimos com as normas eleitorais e estamos comprometidos com a isonomia do uso das nossas plataformas por todos", afirmou a Meta, em nota.

*Com informações da Agência Estado

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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