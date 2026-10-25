André Janones convoca 'Exército do Lula' para última missão nas urnas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O deputado federal André Janones (Rede-MG) convocou os integrantes do grupo chamado “Exército do Lula” para uma “última missão” no domingo (25/10), dia do segundo turno das eleições presidenciais. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar pediu que os apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareçam às urnas e incentivem outras pessoas a votar.

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O parlamentar passou 24 horas em uma transmissão ao vivo entre meia-noite de sábado (24/10) e meia-noite de domingo, em prol da reeleição do petista.

A abstenção eleitoral representa a principal preocupação manifestada por Janones. O deputado afirmou que a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL) está empatada. De acordo com o parlamentar, o resultado final da eleição será definido pela capacidade de mobilização dos eleitores.

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Mobilização contra a abstenção eleitoral

Janones fez um apelo aos eleitores ausentes no primeiro turno e às pessoas com voto facultativo, a exemplo dos cidadãos com mais de 70 anos. “Não acredite nessa vozinha que tá aí no pé do seu ouvido falando que o seu voto não faz diferença. Faz diferença, o seu voto faz a diferença”, clamou.

O parlamentar orientou os apoiadores a telefonar para amigos e parentes no domingo decisivo. Janones também recomendou a oferta de caronas para ajudar as pessoas a chegar às urnas, com a exigência de respeito integral às normas da legislação eleitoral.

O deputado reforçou o chamado aos eleitores indecisos sobre comparecer ao pleito. “Você que é Lula, que é 13, mas não vai votar porque acha que um voto não faz a diferença. Faz a diferença, é o seu voto que vai definir essa eleição”, pediu.

Ações do grupo na reta final

Janones agradeceu aos participantes do “Exército do Lula” pelo empenho nas últimas três semanas. Criado pelo deputado durante a campanha do segundo turno, o grupo surgiu para reunir defensores de Lula e organizar atividades digitais, reunindo mais de 10 milhões de membros.

O deputado recordou as iniciativas promovidas pelo movimento, como a realização de panelaços e a publicação de fotos com a camisa da Seleção Brasileira. Janones destacou que o esforço feito nas redes só terá efeito prático com a ida às urnas.

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O parlamentar transmitiu seu recado final aos integrantes da mobilização: “meu muito obrigado a todos vocês por todas essas três semanas aí com o Exército do Lula. A gente fez história várias vezes, mas de nada vai adiantar se a gente não fizer história agora votando 13 nesse domingo”.