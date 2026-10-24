Lula participa de live de Janones e fala em “exército da paz” na reta final da campanha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste sábado (24/10), da transmissão ao vivo do deputado federal André Janones (Rede-MG), que mobiliza apoiadores nas redes sociais em defesa da democracia e da candidatura petista. Durante a conversa, Lula afirmou estar satisfeito com a mobilização e incentivou os participantes a ampliar o número de integrantes do movimento, chamado por eles de “Exército do Lula”, como é chamado o grupo on-line encabeçado por Janones.

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“O nosso exército é o exército da liberdade, no nosso exército é proibido proibir. A gente faz o que quer, guerreia como quer, e a nossa guerra é na base da paz, do amor e da tranquilidade”, declarou o presidente.

A transmissão de 24 horas começou após o debate da TV Globo, nessa sexta-feira (23/10), e se encerra logo mais, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10). No momento da participação de Lula, a live reunia mais de meio milhão de pessoas.

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Ao cumprimentar o presidente, o deputado o chamou de “Marechal Silva”, em tom descontraído. Janones também disse que os participantes estavam mobilizados desde a meia-noite e que a transmissão já havia recebido artistas.

Em tom de brincadeira, o presidente mencionou líderes internacionais ao falar sobre o movimento. “Eu estou muito satisfeito. Acho que o nosso exército tem sido um sucesso extraordinário. O Xi Jinping já me entregou cumprimentando pelo meu exército. O Putin já pediu emprestado, eu disse que não empresto, na verdade da paz. O Trump tá com muita preocupação com o meu exército, porque ele sabe que o nosso é melhor que o dele”, brincou.

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Ainda nesta sábado, o presidente participa de um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, e depois segue para uma caminhada de encerramento de sua campanha eleitoral na Avenida Paulista, em São Paulo.