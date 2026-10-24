Lula: 'Como é que tomaram a ilha do Pai do Bebê?'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante o debate presidencial da TV Globo nesta sexta-feira (23/10), sobre uma denúncia envolvendo uma ilha em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na pergunta, Lula mencionou um relato atribuído ao jogador Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, conhecido nas redes sociais como "Pai do Bebê", e cobrou explicações sobre a obtenção de documentos para a propriedade.

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Segundo Lula, o jogador teria pago R$ 10 milhões pela ilha e aguardado mais de um ano por uma autorização junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). O presidente afirmou que outra pessoa, descrita por ele como amiga de seu adversário e advogada, teria conseguido o documento em apenas uma semana.

"Eu queria que me explicasse como é que vocês tomaram a ilha do 'Pai do Bebê?'", questionou Lula a Flávio.

O presidente também afirmou que o advogado teria indicado um coronel para a direção da SPU. A fala foi apresentada por Lula como uma cobrança ao senador durante o confronto eleitoral.

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O debate, mediado pelo jornalista César Tralli nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, foi o último encontro televisivo entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10).