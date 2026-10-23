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ELEIÇÃO 2026

Lula para Flávio: 'Consegue decorar mas não consegue aprender'

Presidente rebate adversário ao discutir investimentos públicos, obras inacabadas e propostas para rodovias, ferrovias, portos e aeroportos

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
23/10/2026 22:12 - atualizado em 23/10/2026 22:14

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Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estúdio da TV Globo para participar do debate entre candidatos à Presidência da República
Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estúdio da TV Globo para participar do debate entre candidatos à Presidência da República crédito: Globo/ Manoella Mello

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) trocaram críticas durante o último debate do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado nesta sexta-feira (23/10), nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. Ao discutir investimentos em infraestrutura e a quantidade de obras inacabadas no país, Lula provocou o adversário: "O meu adversário parece aqueles alunos que se preparam para fazer o vestibular e conseguem decorar, mas não conseguem aprender".

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O debate, mediado pelo jornalista César Tralli, começou às 21h30 e foi transmitido pela TV Globo, GloboNews, g1 e Globoplay. O encontro marcou a última oportunidade de confronto direto entre os candidatos antes da votação de segundo turno.

Entre os temas discutidos estiveram o volume de obras paralisadas, os investimentos em infraestrutura e as propostas para ampliar a conectividade e melhorar a logística nacional.

Durante a discussão sobre obras inacabadas, foram mencionados números relativos aos governos anteriores e à atual gestão. O debate trouxe referências a cerca de 14 mil obras paralisadas, além de comparações com os períodos finais dos governos de Jair Bolsonaro (PL) e Lula. Os números foram apresentados no confronto entre os candidatos.

Na área de infraestrutura, Lula afirmou que nunca houve tantos investimentos no setor quanto durante seus governos. O presidente também destacou um volume de R$ 1,7 trilhão em investimentos destinados a ferrovias, rodovias, aeroportos e portos, defendendo a continuidade dos projetos iniciados.

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O petista ainda relacionou a infraestrutura portuária à capacidade brasileira de contribuir para a segurança alimentar de outros países. A conectividade à internet também apareceu entre os assuntos abordados, embora as informações apresentadas não detalhem como a proposta seria implementada.

Outro ponto levantado no debate foi a possibilidade de isentar motocicletas do pagamento de pedágios em rodovias. A discussão ocorreu em meio à apresentação de propostas para o setor de transportes.

Salário mínimo no Sudeste

Em uma das intervenções, Lula questionou Flávio sobre os efeitos dos reajustes do salário mínimo na economia da região Sudeste. "Ele tem noção de quanto custaria o salário mínimo em SP e Sudeste se não fosse o aumento do PT?", perguntou o presidente.

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A declaração levou o confronto para a política de valorização salarial e seus efeitos sobre os trabalhadores. O tema se somou à discussão econômica, uma das frentes exploradas pelos dois candidatos na reta final da campanha.

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