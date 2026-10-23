Joice Hasselmann: Flávio fretou jatinho para a Flórida caso não seja eleito

A ex-deputada federal Joice Hasselmann afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, teria um jatinho fretado para viajar à Flórida, nos Estados Unidos, em 25 de outubro, caso perca a eleição. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela relacionou a suposta viagem à possibilidade de o parlamentar ser preso no Brasil, mas não apresentou provas da informação sobre a aeronave.

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A declaração foi feita após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmar, em entrevista a um podcast nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (23/10), que é favorável a que o irmão deixe o país caso seja derrotado nas urnas.

Na mesma conversa, Eduardo colocou em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas brasileiras. A entrevista foi concedida ao programa "Louder with Crowder", apresentado pelo comentarista político Steven Crowder.

“Existe um jatinho fretado para Flávio Bolsonaro no dia 25 com plano de rumo à Flórida. Ele sabe que vai ser preso se ficar no Brasil”, declarou Joice, que não explicou como obteve acesso a essa informação.

No vídeo, a ex-deputada também afirmou que havia previsto a possibilidade de prisão de Flávio. “Se ele chegar à Presidência da República, Deus nos livre, será só um tempo a mais em que ele pode ficar longe da cadeia”, disse. A fala sobre uma eventual prisão foi apresentada por ela como uma previsão, sem que fossem detalhados elementos que a sustentassem.

Joice pede voto contra Flávio

Além de comentar as declarações de Eduardo Bolsonaro, Joice aproveitou o vídeo para defender que eleitores indecisos se posicionem contra Flávio. Ela afirmou que não é necessário gostar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para votar nele ou escolher outro candidato em oposição ao senador.

“Você precisa gostar do Brasil. Você precisa gostar das liberdades. Você precisa gostar do respeito”, afirmou.

A ex-deputada disse que decidiu deixar a posição de indecisão diante do que considera um risco de permanência de uma mesma família no poder. “Eu decidi descer do muro”, declarou.

Ao final, Joice voltou a defender uma posição contrária à candidatura de Flávio. “Ah, não quer votar no Lula? Vota contra o Flávio. Tá tudo bem”, afirmou.

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Intenções de voto a dois dias do segundo turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 49% das intenções de voto e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 45%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, a dois dias do segundo turno. A diferença de quatro pontos está no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico.