Neymar, em vídeo com o Nikolas, faz o 22

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O jogador Neymar Jr., do Santos, apareceu ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em um vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (23/10). Na gravação, os dois fazem uma brincadeira com o número 22, associado à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

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No vídeo, Nikolas pergunta ao atacante qual número ele usava na camisa durante sua passagem pelo Barcelona, da Espanha. Neymar responde que era o 11. Em seguida, o parlamentar questiona quanto é 11 mais 11. O jogador responde “22” e faz um gesto com as mãos para representar o número.

“Não é só política aqui, é só futebol”, afirma Nikolas ao final da gravação. Na legenda da publicação, o deputado escreveu: “Cansei de política… vamo falar de futebol”.

O vídeo foi divulgado dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25/10), quando Flávio Bolsonaro disputa a Presidência com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Neymar já havia declarado apoio a Flávio

A gravação ocorre após outras manifestações de Neymar em favor do senador. Na quinta-feira (22/10), o atacante comentou uma publicação do cantor MC Cabelinho que fazia críticas a Flávio Bolsonaro.

Na ocasião, o jogador escreveu “Dito isso… 22”, acompanhado de emojis de risada e da bandeira do Brasil, em referência ao número de urna do candidato do PL.

Neymar também já havia se manifestado após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Em uma publicação de Nikolas Ferreira, o atacante comentou: “Bora, meu presidente”.

O jogador também declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio, durante as eleições de 2022. Naquele pleito, Neymar também fez manifestações públicas associadas ao número 22, utilizado pelo então candidato à reeleição.

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A nova gravação com Nikolas amplia a exposição do posicionamento político do atleta na reta final da disputa presidencial.