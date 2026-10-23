Joice Hasselmann: quem é a ex-líder do governo Bolsonaro que declarou voto em Lula

A ex-deputada federal Joice Hasselmann publicou um vídeo em suas redes sociais nessa quinta-feira (22/10) no qual declarou apoio a Lula no segundo turno da eleição de 2026. A postagem surpreendeu internautas, que se lembravam dela como aliada dos Bolsonaro e crítica ferrenha ao PT, e levantou dúvidas sobre sua trajetória.

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Início da carreira

Nascida em Ponta Grossa, no Paraná, Joice iniciou os estudos em jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa e concluiu o curso superior no Centro Universitário Santa Amélia, na mesma cidade.

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Sua trajetória profissional reúne passagens pela BandNews FM de Curitiba, pela Rede Estadual de Rádios da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP), Rede Massa, afiliada do SBT no estado, e RIC TV. Ela também atuou como correspondente do jornal "O Globo" entre 2006 e 2012. Em 2014, assumiu a apresentação do projeto "TV VEJA", da revista "Veja", de onde relatou ter saído demitida "por dizer que Lula e Dilma roubaram o futuro do Brasil".

A jornalista esteve em manifestações contra a gestão de Dilma Rousseff em 2015 e 2016. No mercado editorial, lançou dois títulos: a biografia "Sérgio Moro: a história do homem por trás da operação que mudou o Brasil", em 2016, e "Delatores: a ascensão e a queda dos investigados na Lava Jato", em 2017.

Liderança no Congresso e mandato

Em 2018, Joice conquistou a vaga de deputada federal mais votada do país na época, somando mais de 1 milhão de votos válidos. Jair Bolsonaro a escolheu em fevereiro de 2019 para exercer a liderança do governo no Congresso Nacional.

Filiada ao PSL, mesmo partido do presidente na época, ela exercia seu primeiro mandato parlamentar e atuava junto a outros dois indicados pelo Planalto: Major Vitor Hugo (PSL-GO), na Câmara, e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), no Senado. Oito meses após assumir a liderança governista, a deputada perdeu o posto devido a uma disputa interna no partido.

Em 2021, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral sua desfiliação do PSL por “justa causa”. “O PSL é cúmplice de todas as traições de Bolsonaro”, afirmou. Atualmente, é filiada ao Podemos.

Investigação sobre ferimentos em imóvel

Em 2021, a deputada surgiu com lesões no corpo e no rosto, sem lembranças do episódio. Ao acordar em sua casa no dia 18 de julho, ela notou dois dentes quebrados e corte no queixo. Exames em um hospital de Brasília identificaram cinco fraturas na face e uma fratura na costela.

A Polícia Civil do Distrito Federal afastou suspeitas de invasão ou ataque. O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) analisou imagens de 16 câmeras, interrogou funcionários e constatou que nenhuma pessoa estranha entrou no apartamento funcional entre 15 e 20 de julho. O relatório final reportou que Joice caiu da própria altura por efeito de remédios para o sono.

Em entrevista ao ao jornal Brasil 247, em 2026, Joice voltou a público alegando que os ferimentos tinham sido causados por um grupo enviado pela família Bolsonaro. Até o momento, não existem provas para comprovar sua afirmação e nenhuma investigação a respeito foi aberta.

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