Assine
overlay
Início Política
RIO DE JANEIRO

PF inicia investigação sobre ilha alvo de disputa entre Richarlison e Willer

Corporação entrou no caso após pedido do presidente Lula e vai avaliar a conduta da Secretaria de Patrimônio da União no caso

Publicidade
Carregando...
RS
Renato Souza
RS
Renato Souza
Repórter
23/10/2026 18:39 - atualizado em 23/10/2026 18:42

compartilhe

×
Richarlison
Richarlison crédito: AFP

A Polícia Federal abriu investigação para apurar a situação da ilha, localizada no Rio de Janeiro, que é alvo de disputa entre o jogador de futebol Richarlison e o advogado Willer Tomaz, amigo do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ). De acordo com fontes na corporação, ouvidas pelo Correio, a diligência ocorrerá em um inquérito que já está aberto e apura suposta lavagem de dinheiro por parte do advogado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O atacante do Tottenham afirma ter pago R$ 10 milhões pela posse do local, mas diz que a ilha foi "tomada" por Tomaz e por Flávio Bolsonaro. A PF entrou no caso após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A corporação vai avaliar o papel da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) no caso. A autarquia é responsável pela regularização dos direitos da área. Em vídeo nas redes sociais, o presidente Lula questionou a velocidade em que o jogador teria perdido a posse do imóvel.

"Esse rapaz comprou a ilha por R$ 10 milhões e de repente ele viu a ilha desaparecer. O advogado Willer Tomaz, do Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro foram na ilha desse rapaz, filmaram a ilha com drone e deram entrada no SPU (Secretaria de Patrimônio da União) do Rio de Janeiro. Em apenas uma semana esse Willer Tomaz, possivelmente com a ajuda do Flávio, conseguiu tomar a ilha do Richarlison. Estou pedindo para a Polícia Federal investigar para saber onde que foi feito o trambique", disse o presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em manifestação também realizada nas redes sociais, o advogado Willer Tomaz afirmou ter a posse do imóvel, disse que tem todos os documentos que comprovam o direito e que Richarlison perdeu uma ação na Justiça por não ter direitos sobre o local.

Tópicos relacionados:

ilha justica richarlison tottenham willer-tomaz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay