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ELEIÇÕES 2026

Real Time Big Data divulga última pesquisa antes do 2º turno

Instituto ouviu 2 mil eleitores entre segunda e quinta-feira; levantamento também mede rejeição e quem se saiu melhor nos debates

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Repórter
23/10/2026 08:04 - atualizado em 23/10/2026 08:19

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Real Time Big Data divulga última pesquisa antes do 2º turno
Flávio Bolsonaro e Lula são os candidatos em destaque na nova pesquisa Real Time Big Data para o segundo turno presidencial crédito: Evaristo SA e Nelson ALMEIDA / AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 49% das intenções de voto e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 45%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (23/10), a dois dias do segundo turno. A diferença de quatro pontos está no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que configura empate técnico. A votação será no domingo (25/10).

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Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, como faz a Justiça Eleitoral na apuração, Flávio tem 52% e Lula, 48%.

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Cenário do segundo turno

Votos totais (estimulada):

  • Flávio Bolsonaro (PL): 49%

  • Lula (PT): 45%

  • Branco/nulo: 5%

  • Não sabe/não respondeu: 1%

Votos válidos:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 52%

  • Lula (PT): 48%

Leve alta de Flávio

Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada na terça-feira (20/10), Flávio oscilou um ponto para cima na estimulada, de 48% para 49%, e Lula manteve 45%. Brancos e nulos ficaram em 5%, e os indecisos caíram de 2% para 1%. Nos votos válidos, o placar não mudou.

Além das intenções de voto, a nova rodada mediu a rejeição aos candidatos, o grau de definição do voto e a avaliação do desempenho de cada um em debates, sabatinas e programas eleitorais na TV.

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Metodologia

O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores de 16 anos ou mais, em todas as regiões do país, por telefone e internet, entre 19 e 22 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi paga com recursos próprios da Real Time Mídia Ltda., custou R$ 30 mil e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09670/2026.

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