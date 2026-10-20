Real Time Big Data: Flávio tem 52% dos votos válidos e Lula, 48%, a cinco dias do 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% dos votos válidos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 48%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira (20/10). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e os dois candidatos estão empatados tecnicamente, no limite da margem. O cálculo dos votos válidos exclui brancos, nulos e indecisos, como faz a Justiça Eleitoral na apuração.

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Na pesquisa Real Time Big Data, em que o entrevistado recebe a lista com os nomes dos candidatos, Flávio tem 48% e Lula, 45%. Brancos e nulos somam 5%, e 2% não souberam ou não quiseram responder.

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Cenário do segundo turno

Votos válidos:

Flávio Bolsonaro (PL): 52%

Lula (PT): 48%

Estimulada:

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 45%

Branco/nulo: 5%

Não sabe/não respondeu: 2%

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Lula é rejeitado por 35% dos entrevistados, e Flávio, por 33%. Outros 28% afirmam que não votariam em nenhum dos dois.

93% já decidiram o voto

Do total de entrevistados, 93% dizem já ter decidido em quem votar e 7% ainda não definiram a escolha.

O voto de Flávio aparece um pouco mais consolidado. Entre os eleitores do senador, 94% afirmam que não mudariam de candidato de jeito nenhum, 4% dizem que dificilmente mudariam e 2% admitem que poderiam votar em Lula. Entre os eleitores do presidente, 90% dizem que não mudariam de jeito nenhum, 7% que dificilmente mudariam e 3% que poderiam votar em Flávio.

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Metodologia

A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores por telefone entre 15 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02952/2026. O segundo turno será no domingo, 25 de outubro.