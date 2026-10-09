Pesquisa Atlas: Flávio Bolsonaro tem 51,1% e Lula, 45,7% no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pela Presidência da República no segundo turno, segundo pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (9/10). Ele tem 51,1% das intenções de voto totais, contra 45,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. Brancos, nulos e indecisos somam 3,2%. A diferença de 5,4 pontos supera a margem de erro, de um ponto percentual.

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Considerados apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio chega a 52,8%, e Lula, a 47,2%.

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O cenário mudou em relação ao último levantamento do instituto antes do primeiro turno, divulgado em 3 de outubro. Naquela rodada, os dois estavam tecnicamente empatados em uma eventual segunda votação: Lula tinha 47,6%, e Flávio, 47,4%.

No primeiro turno, Flávio recebeu 56.104.503 votos (47,03% dos válidos), e Lula, 53.879.538 (45,16%). Os dois voltam às urnas em 25 de outubro.

Para onde vão os eleitores dos derrotados

A pesquisa mostra que a maioria dos eleitores de Augusto Cury (Avante), terceiro colocado, prefere Lula no segundo turno: 50,4%, contra 38,9% que escolhem Flávio. Outros 10,7% pretendem votar em branco ou nulo. O resultado contraria a posição do próprio Cury, que declarou apoio ao candidato do PL nesta semana.

Entre os eleitores de Renan Santos (Missão), 40,3% migram para Flávio, 28,1% para Lula, e 31,6% votariam em branco, nulo ou não sabem. No eleitorado de Ronaldo Caiado, a vantagem do senador é maior: 54,9% escolhem Flávio, 26,9% Lula, e 18,2% votariam em branco, nulo ou estão indecisos.

Entre os eleitores dos demais candidatos, 83,4% optam por Flávio, 14,8% por Lula e 1,9% por branco, nulo ou indecisão.

O senador também leva vantagem entre quem anulou ou votou em branco no primeiro turno: 46,2% dizem que agora votarão nele, contra 22,5% em Lula; 31,2% mantêm o voto branco ou nulo ou estão indecisos. Já entre os que não foram às urnas, Lula lidera com folga: 63,1%, ante 21,8% de Flávio e 15,1% de brancos, nulos ou indecisos.

Desaprovação do governo sobe

O levantamento indica que 53,4% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto 44,7% aprovam; 1,9% não souberam responder.

Na avaliação da gestão, 51,9% a consideram ruim ou péssima, 36,9% ótima ou boa, e 11,2% regular. Na pesquisa anterior ao primeiro turno, os índices eram de 50%, 41% e 9%, respectivamente.

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Metodologia

A Atlas/Bloomberg ouviu 5.026 pessoas entre 3 e 8 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório pela internet. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo BR-03663/2026.