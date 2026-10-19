Flávio tem 50,3% dos votos válidos contra 49,7% de Lula, diz pesquisa

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50,3% dos votos válidos na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, contra 49,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira (19/10). A diferença entre os candidatos é de 0,6 ponto percentual, o que configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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O levantamento mostra uma redução da vantagem do senador em relação à pesquisa anterior, divulgada em 13 de outubro. Na ocasião, Flávio registrava 51,6% dos votos válidos, enquanto Lula tinha 48,4%. Em uma semana, o candidato do PL recuou 1,3 ponto percentual, enquanto o petista avançou na mesma proporção. A distância entre os dois caiu de 3,2 para 0,6 ponto percentual.

Os votos válidos consideram apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, excluindo os votos brancos e nulos e as respostas de eleitores indecisos. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado das eleições.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 46,5% das intenções de voto, ante 45,9% de Lula. Outros 4,7% dos eleitores dizem que pretendem votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos candidatos, enquanto 2,9% não souberam ou não responderam.

Já no cenário espontâneo, em que os entrevistados indicam sua preferência sem a apresentação de nomes, os dois candidatos aparecem empatados numericamente, com 44,5% das intenções de voto cada. Nesse levantamento, 4,7% declaram voto branco, nulo ou em nenhum candidato, e 6,2% não sabem ou não respondem.

A disputa ocorre após Flávio Bolsonaro terminar o primeiro turno à frente de Lula. O senador recebeu 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos votos válidos, enquanto o presidente somou 53.879.538 votos, ou 45,16%. A vantagem do candidato do PL foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos, diferença de 1,87 ponto percentual.

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O levantamento ouviu 2.002 eleitores em todo o país, por telefone, entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa BTG Pactual/Nexus está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.

