‘Me atenda’: apresentadora pede que Flávio não ande atrás de Lula

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Durante o debate presidencial de 2026 promovido pela Band, na noite deste domingo, a apresentadora Adriana Araújo interveio e pediu ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) que não ficasse andando logo atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas considerações finais.

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O incidente gerou tumulto no estúdio, exigindo que a mediadora pedisse silêncio à plateia e reiniciasse o cronômetro para Lula, candidato à reeleição. O presidente começou a agradecer a população que tem ido às ruas nos últimos dias, em atos pró-Lula, quando o senador começou a ir atrás do petista.

Para mediar a situação, Adriana Araújo interrompeu Lula e exigiu que o candidato da oposição não o seguisse enquanto ele ainda tinha a palavra. Em meio à confusão, a jornalista pediu repetidas vezes que Flávio mantivesse distância.

"Candidato Flávio, vamos acertar o seguinte? Nas considerações finais, você aguarda ele terminar as considerações dele", iniciou, pedindo um momento.

Adriana também pediu que a plateia se acalmasse, para que o recado final de Lula fosse finalizado. Em seguida, o senador também teria o momento para dar suas considerações finais.

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No entanto, Flávio continuou andando em volta do presidente. Nesse momento, a apresentadora reforçou a ele que estava pedindo a ele a gentileza de atendê-la. "Por favor, me atenda", finalizou Adriana.