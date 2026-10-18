Lula acusa Flávio de mentir e cita 43 declarações falsas em debate
Presidente também cobrou explicações sobre R$ 134 milhões mencionados no debate e encerrou provocando o senador sobre eleições
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de mentir durante o debate da TV Band, na noite deste domingo (18/10). Ao rebater o adversário, Lula citou o histórico de declarações falsas da família Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro mentia 11 vezes por dia. "Ele parece que se preparou com a maior desfaçatez, porque ele não percebe que só aqui ele contou 43 mentiras", disse.
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Flávio reagiu com acusações contra o governo petista. Disse que o Brasil elegeu um Congresso mais à direita e afirmou que não haverá "roubalheira de velhinho" em um eventual governo dele. O senador também acusou Lula de corrupção e Lula contraargumentou que Flávio perderá a imunidade e terá de responder à investigações.
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Na sequência, Lula cobrou explicações de Flávio sobre R$ 134 milhões associados a Daniel Vorcaro. O presidente questionou o destino dos recursos e acusou o senador de apresentar versões contraditórias sobre o dinheiro.
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Ao encerrar a resposta, Lula voltou a provocar o adversário sobre a disputa eleitoral. "Não vai ter porque você vai perder as eleições", afirmou o presidente.