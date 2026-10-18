Lula sobre Flávio: ‘Nunca andou de ônibus, nunca trabalhou’
O primeiro emprego do presidenciável do PL foi como assessor partidário pelo PPS, depois virou deputado aos 22 anos e nunca mais largou a vida pública
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) zombou do adversário no segundo turno da eleição nacional, o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante debate na TV Band neste domingo (18/10).
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No segundo bloco, Flávio disse que os trabalhadores têm medo de sofrer assalto no ônibus devido à má gestão da segurança pública nos governos do Partido dos Trabalhadores.
"Ele conhece ônibus por literatura, porque ele nunca entrou no ônibus. Ele conhece trabalhador por literatura, porque ele nunca conversou com o trabalhador. Aliás, ele nunca trabalhou. Nunca trabalhou", retrucou Lula.
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O primeiro emprego de Flávio Bolsonaro foi como assistente do Partido Progressista Brasileiro (PPS), aos 19 anos, quando o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), era deputado federal pelo partido. Três anos depois, ele foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, cargo que ocupou até 2018, quando ganhou a eleição para senador.
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“Vocês conhecem um cidadão que nunca trabalhou? É o Flávio. Nunca trabalhou. Ele não sabe o que é o mundo do trabalho. Trabalhador para ele é coisa de ficção”, completou Lula.