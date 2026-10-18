Lula em debate na Band: ‘Bolsonaro, vote em mim. Você conhece o seu filho’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou e pediu o voto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante debate na TV Band neste domingo (18/10) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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No primeiro bloco do programa, Flávio disse que 73% dos presidiários no país votaram no petista no primeiro turno. "Eu quero que votem 100%. Até o seu pai", respondeu Lula.

"Bolsonaro vota em mim, Bolsonaro. Você conhece teu filho, você sabe que eu sou melhor do que ele", ironizou o presidente.

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Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por coordenar uma tentativa de golpe. Como somente presos provisórios podem votar, ele não tem direito de ir à urna.