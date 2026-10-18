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DEBATE ENTRE CANDIDATOS

Debate na Band: quem acompanhou Flávio e Lula

Candidatos presidenciais se encontram ao vivo pela primeira vez desde o início da corrida eleitoral de 2026 neste domingo (18/10); confira quem acompanha os concorrentes

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/10/2026 21:11

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Presidente Lula (PT) e senador Flávio Bolsonaro (PL) participam de debate neste domingo (18/10)
Presidente Lula (PT) e senador Flávio Bolsonaro (PL) participam de debate neste domingo (18/10) crédito: Renato Pizzutto/Band

A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, o candidato à reeleição, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizam um debate na TV Band na noite deste domingo (18/10). Junto aos candidatos, diversos políticos acompanham os candidatos do PT e do PL.

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Chegaram ao lado de Lula, na Bandeirantes, a primeira-dama Janja, o ex-ministro Fernando Haddad (PT), a ex-ministra Simone Tebet (PSB), o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa (PT), o governador do Piauí Rafael Fonteles (PT), o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social Sidônio Palmeira, o deputado federal André Janones (PT), o senador Camilo Santana e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

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Já ao lado de Flávio, estão o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o senador Sérgio Moro (PL), o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), o influenciador Pablo Marçal, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado André do Prado (PL), o deputado Guilherme Derrite (Progressistas) e o marqueteiro Duda Lima.

O encontro, marcado para as 20h, sofreu um atraso por causa dos candidatos, que chegaram em cima da hora. Este é o primeiro confronto ao vivo entre os candidatos nesta corrida eleitoral, em formato com foco no embate direto e perguntas formuladas pelos próprios concorrentes.

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Diferente de Lula, Flávio cumpre uma agenda intensa antes da transmissão. O senador viajou neste sábado para Vitória (ES) e Salvador (BA) com o deputado federal Nikolas Ferreira. No domingo, o representante do PL compareceu a uma manifestação na Avenida Paulista convocada às 11h.

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