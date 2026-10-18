Debate na Band: quem acompanhou Flávio e Lula

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, o candidato à reeleição, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizam um debate na TV Band na noite deste domingo (18/10). Junto aos candidatos, diversos políticos acompanham os candidatos do PT e do PL.

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Chegaram ao lado de Lula, na Bandeirantes, a primeira-dama Janja, o ex-ministro Fernando Haddad (PT), a ex-ministra Simone Tebet (PSB), o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa (PT), o governador do Piauí Rafael Fonteles (PT), o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social Sidônio Palmeira, o deputado federal André Janones (PT), o senador Camilo Santana e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Já ao lado de Flávio, estão o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), o senador Sérgio Moro (PL), o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), o influenciador Pablo Marçal, a ex-presidente da Caixa Daniella Marques, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado André do Prado (PL), o deputado Guilherme Derrite (Progressistas) e o marqueteiro Duda Lima.

O encontro, marcado para as 20h, sofreu um atraso por causa dos candidatos, que chegaram em cima da hora. Este é o primeiro confronto ao vivo entre os candidatos nesta corrida eleitoral, em formato com foco no embate direto e perguntas formuladas pelos próprios concorrentes.

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Diferente de Lula, Flávio cumpre uma agenda intensa antes da transmissão. O senador viajou neste sábado para Vitória (ES) e Salvador (BA) com o deputado federal Nikolas Ferreira. No domingo, o representante do PL compareceu a uma manifestação na Avenida Paulista convocada às 11h.