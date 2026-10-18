Atraso no início do debate Flávio x Lula na Band

Realizado pela TV Bandeirantes, o primeiro debate do segundo turno da disputa presidencial, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), teve atraso para começar neste domingo (18/10).

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O programa estava marcado para começar às 20h, mas foi adiado para as 20h15. A emissora justificou que os presidenciáveis se atrasaram para o encontro.

Flávio chegou acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o governador eleito do Paraná Sérgio Moro (PL), o senador eleito (dependendo de julgamento do TSE) Deltan Dallagnol (Novo-PR), o influenciador Pablo Marçal, a economista Daniella Marques, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (PL), o senador eleito André do Prado (PL-SP), o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) e o marqueteiro Duda Lima.

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Já o presidente Lula chegou junto à primeira-dama Janja da Silva (PT), o ex-ministro Fernando Haddad (PT), a ex-ministra Simone Tebet (PSB), o senador eleito Rui Costa (PT-BA), o governador do Piauí Rafael Fonteles (PT), o ministro-chefe de Comunicação Social Sidônio Palmeira, o deputado federal André Janones (Rede-MG), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o senador Camilo Santana (PT-CE).

