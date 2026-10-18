Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Quando saem as novas pesquisas Quaest e Datafolha?

Cada instituto ainda divulga dois levantamentos antes do segundo turno da eleição, que será em 25 de outubro

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
18/10/2026 19:31

compartilhe

×
Eleições de 2026: videntes revelam quem deve vencer a disputa presidencial
Flávio Bolsonaro saiu na frente no primeiro turno e vai enfrentar Lula no segundo crédito: Divulgação / Evaristo Sa / AFP

A uma semana do segundo turno da eleição presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), os eleitores vivem a expectativa sobre o desfecho de um pleito que promete ser definido por detalhes. Dois dos principais institutos de pesquisa eleitoral no país, a Quaest e o Datafolha se programam para divulgar levantamentos sobre a disputa nos próximos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Quaest vai divulgar a próxima pesquisa na quarta-feira (21/10), enquanto o Datafolha exibe os resultados na quinta (22). Cada um dos institutos ainda divulgará um último levantamento no sábado (24/10), véspera do pleito e data limite para publicar resultados de pesquisas.

A tendência revelada pelas últimas pesquisas é de equilíbrio, com vantagem numérica para Flávio Bolsonaro, mas empate técnico. Segundo o Datafolha publicado na última quinta-feira (15/10), o candidato do PL tem 51% dos votos válidos contra 49% de Lula.

Leia Mais

Já a Quaest publicada na quarta-feira (14) da semana passada mostrou Flávio com 46% dos votos totais contra 44% de Lula. Brancos e nulos somam 9% e indecisos, 1%. Não foram calculados os votos válidos, que efetivamente determina o resultado da eleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio Bolsonaro saiu na frente no primeiro turno com 47,03% dos votos contra 45,16% de Lula. Com pouca competitividade dos demais candidatos, essa é a menor margem antes de um segundo turno desde a redemocratização.

Tópicos relacionados:

datafolha eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula pesquisa quaest

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay