Quando saem as novas pesquisas Quaest e Datafolha?

A uma semana do segundo turno da eleição presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), os eleitores vivem a expectativa sobre o desfecho de um pleito que promete ser definido por detalhes. Dois dos principais institutos de pesquisa eleitoral no país, a Quaest e o Datafolha se programam para divulgar levantamentos sobre a disputa nos próximos dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Quaest vai divulgar a próxima pesquisa na quarta-feira (21/10), enquanto o Datafolha exibe os resultados na quinta (22). Cada um dos institutos ainda divulgará um último levantamento no sábado (24/10), véspera do pleito e data limite para publicar resultados de pesquisas.

A tendência revelada pelas últimas pesquisas é de equilíbrio, com vantagem numérica para Flávio Bolsonaro, mas empate técnico. Segundo o Datafolha publicado na última quinta-feira (15/10), o candidato do PL tem 51% dos votos válidos contra 49% de Lula.

Já a Quaest publicada na quarta-feira (14) da semana passada mostrou Flávio com 46% dos votos totais contra 44% de Lula. Brancos e nulos somam 9% e indecisos, 1%. Não foram calculados os votos válidos, que efetivamente determina o resultado da eleição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Flávio Bolsonaro saiu na frente no primeiro turno com 47,03% dos votos contra 45,16% de Lula. Com pouca competitividade dos demais candidatos, essa é a menor margem antes de um segundo turno desde a redemocratização.

