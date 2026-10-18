Ato pró-Flávio tem míssil inflável: ‘Trump, jogue bombas no Brasil’

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O ato de apoio à Flávio Bolsonaro (PL), candidato a Presidência da República, na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (18/10), contou com um míssil inflável com um pedido grafado, em inglês no objeto: “Trump, nuke Brazil” (Trump, jogue bombas no Brasil).

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A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) denunciou o fato e compartilhou imagens do míssil inflável em suas redes sociais.

“ESCÂNDALO! Gravações mostram que o ato de hoje de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira na Paulista tem como uma de suas atrações um míssil inflável com o pedido em inglês ‘Trump, jogue bombas no Brasil’”, declarou na legenda da postagem.

???? ESCÂNDALO! Gravações mostram que o ato de hoje de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira na Paulista tem como uma de suas atrações um míssil inflável com o pedido em inglês "Trump, jogue bombas no Brasil". https://t.co/XjRYTh7tYn — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) October 18, 2026

O evento chamado de "Bloco 22", adota formato similar ao de bloquinhos carnavalescos e reúne manifestantes ao som de jingles e versões de músicas populares com letras contrárias à oposição partidária.

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A organização do ato interveio antes das falas oficiais e orientou os presentes: bandeiras de outros países deveriam ser guardadas para focar apenas nos símbolos nacionais. "Hoje é a nação brasileira, queria pedir para que bandeiras de outros países fossem recolhidas", disse um membro da organização do carro de som principal.