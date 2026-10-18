Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Ato pró-Flávio tem míssil inflável: ‘Trump, jogue bombas no Brasil’

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) denunciou o fato e compartilhou imagens do objeto em suas redes sociais

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/10/2026 15:37

compartilhe

×
O objeto é levado por manifestantes para ato em apoio à Flávio Bolsonaro (PL), candidato a Presidência da República, na Avenida Paulista
O objeto é levado por manifestantes para ato em apoio à Flávio Bolsonaro (PL), candidato a Presidência da República, na Avenida Paulista crédito: Reprodução/redes sociais

O ato de apoio à Flávio Bolsonaro (PL), candidato a Presidência da República, na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (18/10), contou com um míssil inflável com um pedido grafado, em inglês no objeto: “Trump, nuke Brazil” (Trump, jogue bombas no Brasil). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) denunciou o fato e compartilhou imagens do míssil inflável em suas redes sociais. 

Leia Mais

“ESCÂNDALO! Gravações mostram que o ato de hoje de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira na Paulista tem como uma de suas atrações um míssil inflável com o pedido em inglês ‘Trump, jogue bombas no Brasil’”, declarou na legenda da postagem.

O evento chamado de "Bloco 22", adota formato similar ao de bloquinhos carnavalescos e reúne manifestantes ao som de jingles e versões de músicas populares com letras contrárias à oposição partidária.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A organização do ato interveio antes das falas oficiais e orientou os presentes: bandeiras de outros países deveriam ser guardadas para focar apenas nos símbolos nacionais. "Hoje é a nação brasileira, queria pedir para que bandeiras de outros países fossem recolhidas", disse um membro da organização do carro de som principal.

Tópicos relacionados:

avenida-paulista donald-trump eleicoes-2026 eua flavio-bolsonaro segundo-turno

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay