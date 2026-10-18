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ELEIÇÕES 2026

Nikolas sobre ato pró-Flávio na Avenida Paulista: ‘Novo rumo para o Brasil’

O deputado federal compartilhou ainda um vídeo da manifestação que acontece neste domingo (18/10), em São Paulo

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/10/2026 14:53

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Organizadores de ato de Flávio na Paulista pedem que apoiadores escondam bandeiras dos EUA e Israel
Nikolas foi um dos apoiadores que participaram da manifestação para Flávio Bolsonaro na Paulista crédito: Reprodução/TV Globo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) comentou, em suas redes sociais, o ato em apoio a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, que acontece na Avenida Paulista. Para o parlamentar, os brasileiros querem um novo rumo para o país.  

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“A Avenida Paulista ficou pequena para tantos brasileiros querendo um novo rumo para o Brasil”, disse na legenda da postagem, que inclui ainda um vídeo com imagens do evento. 

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Chamado de "Bloco 22", o ato adotou formato similar ao de bloquinhos carnavalescos e reúne manifestantes ao som de jingles e versões de músicas populares com letras contrárias à oposição partidária.

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A organização do ato interveio antes das falas oficiais e orientou os presentes: bandeiras de outros países deveriam ser guardadas para focar apenas nos símbolos nacionais. "Hoje é a nação brasileira, queria pedir para que bandeiras de outros países fossem recolhidas", disse um membro da organização do carro de som principal.

Tópicos relacionados:

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