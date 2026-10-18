Organizadores de ato de Flávio na Paulista pedem que apoiadores escondam bandeiras dos EUA e Israel

Apoiadores do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) ocuparam cerca de 12 quarteirões da Avenida Paulista, por volta das 11h15 deste domingo (18/10). O evento, chamado de "Bloco 22", adotou formato similar ao de bloquinhos carnavalescos e reuniu manifestantes ao som de jingles e versões de músicas populares com letras contrárias à oposição partidária.

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A maior parte dos participantes vestiu camisetas da seleção brasileira e segurou peças com o número eleitoral do candidato. O público também carregou bandeiras com elementos do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, enquanto comerciantes vendiam bonés com a identificação de Donald Trump.

A organização do ato interveio antes das falas oficiais e orientou os presentes: bandeiras de outros países deveriam ser guardadas para focar apenas nos símbolos nacionais. "Hoje é a nação brasileira, queria pedir para que bandeiras de outros países fossem recolhidas", disse um membro da organização do carro de som principal.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), os senadores eleitos Guilherme Derrite (PP-SP) e Deltan Dallagnol (Novo-PR), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o deputado federal eleito Lucas Pavanato (PL-SP) e a deputada estadual eleita Eduarda Campobianco (PL-SP) integraram a comitiva.

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Por volta das 12h30, Nikolas Ferreira conduziu a oração do Pai-Nosso com a multidão. Logo após a prece, Flávio discursou e afirmou que os apoiadores faziam história, citando que faltavam sete dias para afastar o PT do poder e declarando que Jair Messias Bolsonaro passaria a faixa presidencial ao filho.

“Vocês estão fazendo história. Vamos virar essa página triste do Brasil, faltam só sete dias para a gente livrar o Brasil do PT, e vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocando a faixa de presidente da República no filho dele. E eu vou cuidar do Brasil, do povo brasileiro, e o Brasil vai vencer”, discursou Flávio.

Enfrentamento em debate e mobilizações paralelas

Flávio e o presidente Lula (PT) confirmaram presença no debate realizado neste domingo pela Rede Bandeirantes, em parceria com "Estadão", "TV Cultura", "TV Gazeta" e "Jovem Pan". O encontro representa o primeiro confronto direto entre os postulantes ao longo da campanha.

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A campanha de Lula não marcou outras agendas públicas para o candidato no mesmo dia, priorizando iniciativas descentralizadas promovidas por entidades aliadas. As manifestações reuniram apresentações artísticas em capitais, com músicos de rap na Zona Norte paulistana, Caetano Veloso na cidade do Rio de Janeiro e Gilberto Gil em Salvador.