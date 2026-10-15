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ELEIÇÕES 2026

Flávio em Minas: "Quem está com saudades do Bolsonaro aí?"

Candidato do PL participou de ato com deputados aliados em Minas Gerais e puxou palavras de ordem em apoio ao ex-presidente

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Junio Silva - Correio Braziliense
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Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
15/10/2026 23:46

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"Quem está com saudades do Bolsonaro aí?", gritou Flávio aos apoiadores crédito: Divulgação/Campanha Flávio Bolsonaro

O candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) participou, nesta quinta-feira (15/10), de um ato com apoiadores no município da Capelinha, em Minas Gerais. O comício apelidado de Bloquinho do 22 contou com a presença dos deputados federais Nikolas Ferreira, Domingos Sávio e Guilherme Derrite.

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“Essa aqui é a maior prova de que o Brasil quer mudança. E eles vão ter que aturar Bolsonaro subindo a rampa da Presidência da República”, declarou o candidato em um trio elétrico. “Quem está com saudades do Bolsonaro aí?”.

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Em discurso voltado ao pai e ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, Flávio pediu ao público para gritar palavras de ordem e pedir a volta do líder da extrema direita ao poder.

Durante o ato, o candidato gravou um vídeo para o pai, acompanhado dos aliados. “Olha a quantidade de gente que está depositando a confiança no projeto que você começou e que eu vou dar continuidade, em nome de Jesus, e que outras pessoas vão dar continuidade depois da gente”, se dirigiu ao ex-presidente. Atualmente, Jair Bolsonaro está proibido de ter acesso às redes sociais por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Flávio disputa o segundo turno das eleições com o presidente Lula (PT). Liderando nos votos válidos do primeiro turno, o candidato do PL aparece em empate técnico com o líder petista nas últimas pesquisas de intenção de voto divulgadas. 

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Na sexta-feira (16), Flávio participa de uma entrevista ao vivo na Globo.  

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