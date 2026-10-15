Datafolha: Flávio tem 47% e Lula, 45%, em empate técnico
A dez dias da eleição presidencial, Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos e Lula tem 49%, em situação de empate técnico segundo o instituto de pesquisa
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Na largada do 2º turno, Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto, com vantagem sobre Lula (PT), que aparece com 45%. Os demais votariam em branco, nulo (5%) ou estão indecisos (1%). A distância entre eles configura um empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos, com maior probabilidade de Flávio estar à frente.
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No 1º turno, o candidato do PL teve 45% do total de votos, ante 43% de Lula. Votos em branco ou nulo somaram 5%, Augusto Cury (Avante) teve 3%, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) tiveram 2% cada. A soma dos demais é menor que 1%.
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Entre quem votou em Escritor Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) ou Zema (Novo) no primeiro turno, 46% migram para Flávio Bolsonaro no 2º turno, 32% para Lula, e 15% votariam em branco ou nulo neste cenário.
O atual presidente tem vantagem entre eleitores com escolaridade fundamental (55% a 41%), no segmento com renda até 2 salários (52% a 41%), entre católicos (53% a 41%), no Nordeste (61% a 35%), entre autodeclarados pretos (56% a 37%), e nos demais segmentos empata ou fica atrás do candidato do PL.
A maior vantagem de Flávio é registrada entre evangélicos (69% a 25%) e na região Sul (58% a 35%).
Nos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro tem 52%, ante 48% de Lula.
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Ampla maioria (94%) do eleitorado já está totalmente decidida sobre o voto escolhido para o 2º turno, e esse índice é alto tanto para eleitores de Lula (94%) quanto de Flávio (94%). Na parcela que votou em Cury, Renan, Caiado ou Zema no primeiro turno, 77% já estão totalmente decididos, e 22% ainda podem mudar de ideia até a eleição.
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O atual levantamento foi realizado nos dias 6 e 7 de outubro de 2026, com 2.520 entrevistas presenciais em 153 municípios, com eleitores de 16 anos ou mais de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE, sob o número BR-02949/2026