Vorcaro diz 'te amo' a Gusttavo Lima e chama cantor de sócio em bet

Mensagens extraídas do telefone celular banqueiro Daniel Vorcaro pela Polícia Federal e obtidas pela BBC News Brasil sugerem que o empresário José André da Rocha Neto, sócio da casa de apostas Vai de Bet, tratava o cantor sertanejo Gusttavo Lima como "sócio" da empresa que, em 2024, foi alvo da Operação Integration, da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de Pernambuco, que investigou suspeitas de lavagem de dinheiro praticadas por meio de bets.

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Nivaldo Batista Lima, verdadeiro nome do cantor, no entanto, sempre negou ter sido sócio da casa de apostas. À época, ele disse que seu vínculo com a empresa era apenas o de "garoto-propaganda". Em 2024, antes da proibição do funcionamento de casas de apostas, ser sócio de bets não representava qualquer ilegalidade.

O cantor, um dos mais bem-sucedidos da cena musical brasileira dos últimos anos (tem mais de 45 milhões de seguidores no Instagram), chegou a ser alvo de mandado de prisão e de bloqueio de parte do seu patrimônio, mas não chegou a ser preso.

A investigação foi, posteriormente, arquivada a pedido do MP, sob o argumento de que não havia elementos para oferecimento da denúncia. O mandado de prisão também foi revogado.

As conversas de Vorcaro, obtidas pela BBC News Brasil, não indicam cometimento de crime por parte de Lima, mas as mensagens enviadas a ele pelo dono da VaiDeBet sugerem que o vínculo comercial entre Lima e a casa de apostas pode ter ido além do que o cantor mencionou à época.

Procurada, a assessoria de imprensa de Gusttavo Lima negou irregularidades.

"Gusttavo Lima prestou todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pelas autoridades competentes em 2024 e onde foi provada a sua inocência. A retomada de um assunto já amplamente esclarecido, pode gerar interpretações equivocadas e um desgaste indevido à imagem do artista, que sempre contribuiu com as autoridades para os devidos esclarecimentos", diz mensagem enviada à BBC News Brasil pela assessoria do cantor.

Sobre os contatos entre ele e Vorcaro, a assessoria diz que "o que houve entre Gusttavo Lima e Daniel Vorcaro se resumiu a conversas de negócios". A assessoria do cantor disse ainda que "as negociações não avançaram e que nenhum contrato foi assinado".

As assessorias de André Rocha e Daniel Vorcaro não responderam às perguntas enviadas pela BBC News Brasil.

As mensagens obtidas pela BBC News Brasil fazem parte da investigação da Polícia Federal sobre crimes financeiros supostamente praticados por Vorcaro pela Operação Sem Compliance.

Elas apontaram a proximidade do banqueiro com empresários, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além de celebridades do mundo artístico como o cantor Gusttavo Lima.

O material sugere que Vorcaro, André Rocha e Gusttavo Lima trocaram mensagens entre si por pelo menos um ano e meio, entre 2024 e 2025.

A menção do contato atribuído a Rocha sobre a suposta sociedade de Gusttavo Lima na bet controlada por ele aconteceu no dia 1º de abril de 2024.

O contexto das conversas sugere que Vorcaro e Rocha debatiam a atuação do empresário no setor de apostas.

Getty Images

"Embaixador e sócio"

Naquele dia, Vorcaro escreveu a André Rocha, identificado no contato de WhatsApp como "André Rocha Vai De Bet".

Depois de uma ligação de 3 minutos e 18 segundos, o contato atribuído a André enviou links de sites de apostas e de uma reportagem sobre o patrocínio da Vai de Bet ao clube de futebol Corinthians.

Na sequência, escreveu:

"Essa é a principal", disse.

"Gusttavo Lima é embaixador e sócio", escreveu Rocha, que era sócio da Vai de Bet, a Daniel Vorcaro.

"Betpix365 é a segunda", complementou o empresário, citando outra empresa.

"São cinco sites ativos", disse o empresário antes de detalhar o negócio.

"Mas a que tem o maior volume é a VAIDEBET e a Betpix365", disse.

Em outro conjunto de conversas obtidas pela BBC News Brasil, as mensagens entre o ex-ministro das Comunicações Fabio Faria e Daniel Vorcaro também tratavam Gusttavo Lima como suposto sócio da Vai de Bet.

Em 4 de setembro de 2024, dia da deflagração da Operação Integration, Faria enviou a Vorcaro notícias sobre a ação policial contra a Vai de Bet, em Campina Grande, na Paraíba.

Minutos depois, Faria escreveu:

"Prenderam Andrezinho".

André Rocha havia sido alvo da operação.

"Ta brincando", respondeu Vorcaro, aparentando surpresa, com uma mensagem indicando ter sido encaminhada. As conversas sugerem que esta era uma prática comum do banqueiro.

"Ele nao ta em mykonos?", perguntou o banqueiro em possível referência ao destino grego onde Rocha estaria passando o aniversário de Gusttavo Lima ao lado de autoridades como o então governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kássio Nunes Marques.

Faria, então, respondeu.

"Saiu ordem de prisão".

"Vaidebet", complementou, citando uma das casas de apostas alvo da operação.

Faria ainda pergunta a Vorcaro: "Será que abrange o GL?".

Não é possível afirmar, contudo, que Faria se referia, neste momento, ao cantor Gusttavo Lima, cujas iniciais também são "GL".

"Ue, ele e socio ne", respondeu o banqueiro.

Faria, então responde: "Sim".

"Mas não sei como eh no papel", complementou o ex-ministro.

"Se for só emprestando a marca pode ser que não seja condenado pq 'nao sabia' do esquema", disse Faria.

Nas conversas sobre o episódio, não há indícios de crimes cometidos por Fabio Faria.

"Perto do risco"

Na mesma manhã, pouco depois de falarem sobre a operação contra a Vai de Bet e Gusttavo Lima, Faria e Vorcaro comentaram sobre a suposta exposição o risco de uma pessoa chamada "gustavo".

"Tenho q bater papo c gustavo depois", disse Vorcaro a Faria.

"G tá querendo entrar em muita coisa", respondeu Faria usando a inicial "G".

"Tem o $ todo quente mas está perto do risco e pode se ferrar", analisou Fabio Faria.

"Ainda mais que ele é politizado", complementou Vorcaro. "De direita", disse Vorcaro.

Em 2022, Gusttavo Lima declarou voto no candidato de direita Jair Bolsonaro (PL), que perdeu as eleições daquele ano para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em outro diálogo obtido pela BBC News Brasil, Vorcaro aparece conversando com um contato atribuído em sua agenda como "Nettinho Bet".

O nome exato do interlocutor não foi localizado.

Nas conversas, "Nettinho Bet" trata de uma possível parceria de Vorcaro no ramo de bets.

Vorcaro faz consultas sobre endereços eletrônicos usados por bets, aparentemente em busca de um domínio comercialmente atrativo.

No dia 13 de agosto de 2024, aproximadamente 20 dias antes da Operação Integration, "Nettinho Bet" atualizou supostas tratativas relacionadas à possível entrada de Vorcaro na sociedade de uma casa de apostas, a Oba Bet.

Em uma das mensagens, o interlocutor apresentou como teria ficado a distribuição societária de um possível acordo em torno da Oba Bet e faz menção a "Gustavo", mas não foi possível confirmar se seria o cantor ou outra pessoa com o nome.

"Dani, a Obabet ficou batida com o André e o Gustavo a Formatação", começou Nettinho.

"Com Aquela formação inicial compondo com nossos amigos lá de Bsb", continua.

"Já tá sendo feita toda a migração da imagem do Gustavo da Vai de Bet pra Oba bet, plataforma própria já começou rodar", disse o contato.

À época, Gusttavo Lima era o principal garoto-propaganda da Vai de Bet e, segundo André Rocha, "embaixador e sócio" do negócio.

Em seguida, "Nettinho Bet" menciona como teria ficado a distribuição societária do negócio.

"A formatação do negócio na

OBA BET ficou o seguinte:

Dos 100%

33,33% DANIEL.

15,00% NETINHO e AMIGOS BSB.

51,67% ANDRÉ E GUSTAVO", disse Nettinho.

Não é possível confirmar quem eram os "amigos de BSB" citados pelo contato. Também não é possível confirmar que a menção a "Gustavo" era uma referência a Gusttavo Lima.

Vorcaro, então, responde: "Bora!".

"Nettinho Bet" diz que daria seguimento no assunto e Vorcaro respondeu.

"Se quiser ja tocamos os docs".

Nas conversas de Vorcaro analisadas pela BBC News Brasil até agora, não há indícios de que o negócio de Vorcaro com a Oba Bet tenha se concretizado.

No dia 23 de agosto, Nettinho fez uma nova atualização a Vorcaro sobre o andamento do projeto relacionado à Oba Bet e novamente faz uma menção à atuação de "GL".

Primeiro, ele manda uma imagem de visualização única e disse que se tratava do faturamento da Oba Bet até então.

"Faturamento de ontem da OBA", enviou.

"Site tá com 20 dias", escreveu.

"Com essa lapada que vamos dar e a entrada do GL na mídia", disse.

"Tem tudo pra ser uma das maiores do país", complementou o interlocutor.

Vorcaro não respondeu mais às mensagens do contato.

Reprodução/ Esfera Brasil no YouTube Daniel Vorcaro, antes de ser preso. Ele está preso desde março deste ano e é investigado por crimes financeiros

'Te amo, irmão'

As mensagens extraídas do telefone celular de Vorcaro obtidas pela BBC News Brasil também mostram conversas com Gusttavo Lima.

Os diálogos vão de 27 de julho de 2024 a 10 de novembro de 2025, uma semana antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez.

Nas conversas, Vorcaro e o cantor mostram proximidade, combinam reuniões, encontros sociais e tratativas de possíveis negócios no setor financeiro.

No dia 11 de setembro de 2024, Vorcaro e o cantor trocam mensagens. A Operação Integration havia sido deflagrada uma semana antes.

Na ocasião, os dois conversam de forma afetuosa.

"Bom dia meu irmão", diz Lima.

"Fala irmaozao", responde Vorcaro.

Em seguida, os dois fazem duas chamadas de voz com duração total de 2 minutos e 24 segundos.

Ao fim da conversa, os dois se cumprimentam.

"Te amo", diz Vorcaro. "Vamos juntos", complementa.

"Sempre irmão", responde Lima.

Em seguida, ele envia um emoji de coração vermelho para a mensagem em que Vorcaro escreveu:

"Te amo".

No início de janeiro de 2025, trocam mensagens sobre uma possível investida conjunta no setor de meios de pagamento, mas as conversas sugerem que a ideia não foi concluída.

Mais uma vez, o assunto "bets" volta à cena.

Conversando sobre uma futura parceria no setor financeiro, o artista menciona que, por orientação de uma pessoa chamada "Fábio", cancelou contratos como setor de apostas. Não fica claro se ele se referia a Fabio Faria.

"Até meu contrato com a VaideBet cancelei, porque o Fábio disse que eu tinha que escolher um ou outro … Escolhi o banco , mas sem problemas. Irmao !!!", disse o artista.

Em seguida, Vorcaro respondeu.

"Vamos juntos claro".

Vorcaro está preso desde março de 2026 e é investigado por supostos crimes financeiros. Entre eles estaria a venda de ativos com indícios de fraude para o Banco de Brasília. Sua defesa vem alegando que ele colabora com as investigações. Seus advogados também vêm tentando firmar um acordo de colaboração premiada com as autoridades brasileiras, mas até agora, o acordo não celebrado. Até o momento, nenhuma denúncia foi formalizada.

A investigação

A Operação Integration, deflagrada em setembro de 2024, mirou suspeitas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais envolvendo empresas de apostas e influenciadores digitais.

Gusttavo Lima foi um dos alvos de ordem de prisão, que foi posteriormente revogada.

A investigação também resultou em bloqueios e apreensão de bens, inclusive aeronave ligada à empresa Balada Eventos e Produções Ltda.

Documentos do processo aos quais a BBC News Brasil teve acesso indicam que houve bloqueio de R$ 20 milhões contra a Balada Eventos e Produções Ltda, empresa da qual Lima é sócio, além de um bloqueio de R$ 2 milhões do patrimônio do cantor.

Na época, Gusttavo Lima negou ser dono ou sócio da Vai de Bet.

"Não sou sócio da vai de bet. Eu sou garoto propaganda pra Vai de Bet. Tenho um contrato por prestação de serviço com a Vai de Bet. A negociação de 25% de uma possível venda da marca. Eu não sou o dono da marca. Não tenho a caneta", disse o cantor durante uma transmissão ao vivo no dia 30 de setembro de 2024.

Os autos da Operação Integration também mencionam o contrato.

Trata-se de um aditivo ao contrato de cessão de imagem e voz que o cantor tinha com a Vai de Bet.

O contrato previa que a contratante cederia e transferiria a Gusttavo Lima e à GSA Empreendimentos e Participações Eireli, que têm Lima como um dos sócios, 25% sobre a marca "Vaidebet" e que o valor seria repassado à dupla caso ela fosse vendida no Brasil ou no exterior. O aditivo foi assinado em 1º de julho de 2024.

"Caso a marca Vaidebet seja negociada com terceiros, no Brasil ou exterior, o percentual do contratado e contratada deverá ser respeitado e repassado aos mesmos, devendo constar do referido instrumento de negociação, para todos os fins de direito", diz um trecho do documento.

A BBC News Brasil enviou perguntas à assessoria de imprensa de Gusttavo Lima. AS perguntas mencionavam as alegações feitas por André Rocha sobre a suposta sociedade de Lima na VaiDeBet e o contrato de cessão de 25% da marca Vaidebet.

Sobre a suposta sociedade entre Lima e André Rocha no mercado de bets, a assessoria do cantor disse:

"Gusttavo Lima prestou todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pelas autoridades competentes em 2024 e onde foi provada a sua inocência. A retomada de um assunto já amplamente esclarecido, pode gerar interpretações equivocadas e um desgaste indevido à imagem do artista, que sempre contribuiu com as autoridades para os devidos esclarecimentos".

Sobre as supostas negociações entre o cantor e Vorcaro, a assessoria de Lima disse que os dois nunca chegaram a concretizar negócios.

"O que houve entre Gusttavo Lima e Daniel Vorcaro se resumiu a conversas de negócios. Ressaltamos que as negociações não avançaram e que nenhum contrato foi assinado".

Os advogados de André Rocha foram contactados pela BBC News Brasil. Questionamentos foram enviados, mas nenhuma resposta foi enviada até o momento. A defesa de Daniel Vorcaro também não respondeu às perguntas enviadas pela BBC News Brasil.

Os advogados de Fabio Faria não foram localizados. A BBC News Brasil não conseguiu identificar quem a pessoa vinculada ao contato "Nettinho Bet".

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