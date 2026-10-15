O amigo que se reaproximou de Lula no 2º turno
Presidente do BNDES retomou espaço entre os que mais influenciam o presidente-candidato na reta final da campanha
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Nesta campanha de segundo turno, Aloizio Mercadante se reaproximou de Lula, que passou a ouvi-lo como um de seus principais conselheiros.
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Ex-ministro de governos petistas e atualmente presidente do BNDES, Mercadante sempre foi muito amigo do petista, mas não havia participado ativamente da campanha no primeiro turno.
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Mercadante é da linha dos que defendem um Lula com “sangue nos olhos”, mais agressivo e menos “paz e amor”.